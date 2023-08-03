الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الكليات 2023..

تنسيق الكليات 2023، حيلة يلجأ لها الطلاب للهروب من قواعد التوزيع الجغرافي.. هل تنجح؟

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الكليات 2023، يلجأ بعض الطلاب إلى بعض الحيل للهروب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات، إلا أن وزارة التعليم العالي قد أكدت أنه لا يُعتد بمحل الإقامة الجديد، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

تنسيق الكليات،  فيتو

وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

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قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الكليات 2023

ووفقا لـ تنسيق الجامعات 2023، فإن قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الكليات 2023، يجب أن يلتزم بها الطالب خلال تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات المصرية 2023.

 
ويتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

تنسيق الجامعات 2023، شروط تقليل الاغتراب في التوزيع الجغرافي للكليات

تنسيق الجامعات 2023، استثناء 1500 طالب من التوزيع الجغرافي


 

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.
 

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.
 

مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

تنسيق الكليات،  فيتو

تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.
 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

التحويل بين الجامعات

كما تتيح «فيتو» من خلال تنسيق الجامعات 2023، التفاصيل الكاملة لعملية تقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة، والشروط المطلوبة لقبول رغبة الطالب في اعتماد التحويل من قبل موقع تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 

كما نقدم كافة شروط القبول بالجامعات الخاصة والاهلية، والمصروفات الدراسية الجديدة بكل جامعة، فضلا عن شروط المنح الدراسية المجانية والأعداد المطلوبة بكل جامعة.

تنسيق الجامعات 2023

وتجد على تنسيق الجامعات 2023 قوائم المعاهد الحكومية والخاصة، وشروط القبول بها والمصروفات الدراسية، إلى جانب العناوين الخاصة بكل معهد، والمصروفات المقررة، إلى جانب تحديد أفضل المعاهد الهندسية والتربوية ومعاهد الحاسب الآلي، التي تمنح شهادات لها اعتماد رسمي في وزارة التعليم العالي.

تنسيق الكليات 2023، هل يمكن للطالب التوجه مباشرة إلى الجامعات والمعاهد للتقديم؟

تنسيق الجامعات 2023، صعوبة تعديل الرغبات بموقع تنسيق الكليات

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الشهادات المعادلة

وفيما يتعلق بالطلاب المصريين بالمدارس العربية والأجنبية خارج مصر، سيتم نشر كافة شروط قبولهم بالموقع، وأسعار الملف الخاص بالقبول بالجامعات الحكومية والخاصة، وأيضا شروط تقليل الاغتراب الخاصة بهم والأعداد المقررة لهم، فضلا عن الموعد الرسمي لفتح باب القبول لهم بالجامعات.
 

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