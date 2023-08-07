الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

استشاري صحة نفسية تقدم اإشادات لطلاب الثانوية العامة خلال فترة تنسيق الجامعات

الثانوية العامة،
الثانوية العامة، فيتو

قالت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، إن طلاب الثانوية العامة الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأعراض النفسية بسبب ضغوط تنسيق الجامعات. 

وأوضحت الدكتورة إيمان ممتاز،  أنه يجب على أولياء الأمور تعليم أبنائهم منذ الصغر عدم مقارنة انفسهم بزملائهم حتى يشعر الطلاب بالراحة النفسية. 

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وتابعت الدكتورة إيمان ممتاز، ان بعض الطلاب الذين حصلوا على مجاميع قليلة تتأثر نفسيتهم بانتقادات أولياء الأمور لهم. 

 

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