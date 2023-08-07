استشاري صحة نفسية تقدم اإشادات لطلاب الثانوية العامة خلال فترة تنسيق الجامعات

قالت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، إن طلاب الثانوية العامة الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأعراض النفسية بسبب ضغوط تنسيق الجامعات.

وأوضحت الدكتورة إيمان ممتاز، أنه يجب على أولياء الأمور تعليم أبنائهم منذ الصغر عدم مقارنة انفسهم بزملائهم حتى يشعر الطلاب بالراحة النفسية.

Advertisements

وتابعت الدكتورة إيمان ممتاز، ان بعض الطلاب الذين حصلوا على مجاميع قليلة تتأثر نفسيتهم بانتقادات أولياء الأمور لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.