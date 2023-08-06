تنسيق الجامعات 2023، معامل حاسبات جامعة القاهرة تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى (صور)

تنسيق الجامعات 2023، يواصل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، التوافد إلى مقار معامل الحاسب بجامعة القاهرة لتسجيل رغباتهم في تنسيق الكليات 2023.

كما تستعد الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم في التنسيق فى كافة مراحل التنسيق حرصًا على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة مع توفير كافة سبل الراحة والخدمات لكافة الطلاب والمترددين علي المعامل.

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تنسيق الجامعات 2023، أعلن موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم السبت، عن فتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة 2023.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط علي علامة خطأ.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

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