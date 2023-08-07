تنسيق الكليات، تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات

تنسيق الكليات 2023، كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن تتشابه الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بالعام الماضي مع تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

وأضاف المصدر أن تنسيق الجامعات يختلف كل عام اختلافا بسيطا للغاية ومن المتوقع ارتفاع نسب القبول بنسبة قد لا تتجاوز 0.5% ولكن مع ارتفاع عدد الجامعات المصرية سواء الأهلية أو الخاصة سوف نرى استقرارا في بعض الكليات والتي تشابه تنسيق الجامعات 2022، لذلك سنقدم لكم فيما يلي مؤشرات الحد الأدنى لكليات الهندسة.

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مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات

• هندسة بترول وتعدين السويس: 386 (نسبة مئوية: 94.15%).

• هندسة القاهرة: 366 (نسبة مئوية: 89.27%).

• هندسة المنصورة: 366 (نسبة مئوية: 89.27%).

• هندسة الزقازيق: 363 (نسبة مئوية: 88.54%).

• هندسة دمياط: 362 (نسبة مئوية: 88.29%).

• هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362 (نسبة مئوية: 88.29%).

• هندسة عين شمس: 361 (نسبة مئوية: 88.05%).

• هندسة بور سعيد: 359 (نسبة مئوية: 87.56%).

• هندسة طنطا: 358 (نسبة مئوية: 87.32%).

• هندسة كفر الشيخ: 355 (نسبة مئوية: 86.59%).

• هندسة المنوفية بشبين الكوم: 354 (نسبة مئوية: 86.34%).

• هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354 (نسبة مئوية: 86.34%).

• هندسة دمنهور: 354 (نسبة مئوية: 86.34%).

• هندسة الإسكندرية: 353 (نسبة مئوية: 86.10%).

• هندسة بنها بشبرا: 353 (نسبة مئوية: 86.10%).

• هندسة بنها: 353 (نسبة مئوية: 86.10%).

• هندسة السويس: 352 (نسبة مئوية: 85.85%).

• هندسة حلوان: 352 (نسبة مئوية: 85.85%).

• هندسة حلوان بالمطرية: 350 (نسبة مئوية: 85.37%).

• هندسة سوهاج: 350 (نسبة مئوية: 85.37%).

• هندسة الفيوم: 348 (نسبة مئوية: 84.88%).

• هندسة أسوان: 347 (نسبة مئوية: 84.63%).

• هندسة بني سويف: 346 (نسبة مئوية: 84.39%).

• هندسة المنيا: 345 (نسبة مئوية: 84.15%).

• هندسة أسيوط: 344 (نسبة مئوية: 83.90%).

• هندسة جنوب الوادي: 344 (نسبة مئوية: 83.90%).

• هندسة الطاقة بأسوان: 343 (نسبة مئوية: 83.66%).

وأعلن موقع تنسيق الجامعات 2023، أمس السبت، عن فتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة 2023.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها

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