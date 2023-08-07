تنسيق الكليات 2023، خطوات التقديم في الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

التقديم في الجامعات الأهلية، يبحث طلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق التقديم في الجامعات الأهلية 2023، بعد إعلان فتح تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023، وكيفية التقديم للجامعات الأهلية بتنسيق الكليات 2023.

خطوات التقديم في الجامعات الأهلية 2023

أعلنت الجامعات الأهلية الجديدة عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية.

• طريقة التقديم: من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في مرحلة تنسيقية مستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 /8 /2022:

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تنسيق الجامعات 2023، فيتو

1- يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط على رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

6-النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

7-يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

تنسيق الجامعات 2023، فتح باب التقديم للجامعات الأهلية الجديدة

تعليمات هامة:

• لا يوجد اختبارات قبول والقبول طبقا للمجموع الأعلى.

•يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية.

• غير مسموح لطلاب الشهادات الأزهرية والفنية بالتقديم للجامعات الأهلية الجديدة هذا العام.

• غير مسموح هذا العام للطلاب خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات بالتقدم للجامعات الأهلية.

• لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى.

• لا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

• غير مسموح للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى بالتحويل للجامعات الأهلية الجديدة.

• ستقدم الجامعات الأهلية الجديدة منحًا للطلاب المتفوقين، وفقًا لمجموعة من الضوابط، وستُعلن عنها كل جامعة.

• لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء شرط المجموع لهذه الكلية.

• لكل جامعة أهلية صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وتقدم هذه الصفحة كافة المعلومات والتطورات الخاصة بالجامعة، كما تُخصص كل جامعة فريق عمل لاستقبال الطلاب بالجامعة للرد على استفساراتهم.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».