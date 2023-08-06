البطولة العربية، النصر السعودي يضرب الرجاء المغربي 1/3 في الشوط الأول

البطولة العربية، تقدم فريق النصر السعودي على نظيره الرجاء المغربي 3-1، في الشوط الأول، من مباراة الفريقين التي تقام مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.

النصر السعودي والرجاء المغربي، فيتو

تشكيل الرجاء المغربي ضد النصر السعودي

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الصمد بدوي، إسماعيل مقدم، بوشعيب عراسي، محمود بنتايك.

خط الوسط: روجي أهولو – محمد مكعازي- محمد زريدة.

خط الهجوم: محمد بولكسوت – يسري بوزوق – حسين رحيمي.

تشكيل النصر السعودي أمام الرجاء

نواف العقيدي، أليكس تيليس، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبد الله مادو، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

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وتأهل النصر السعودي إلى ربع النهائي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد تعادله مع الشباب ثم فوزه على الاتحاد المنستيري ثم تعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة.

بينما تصدر الرجاء المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على شباب بلوزداد ثم الكويت الكويتي وأخيرًا الوحدة الإماراتي.

محمود البنا حكما لمباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم طاقم حكام مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة الرجاء المغربي مع النصر السعودي في دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية المقام بالسعودية.

ويضم طاقم الحكام المصري البنا حكما للساحة ومعه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين وامين عمر حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فار والتونسي خليل حسابي مساعد فار.