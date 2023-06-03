الدوري المصري، هشام الفلال حكما للقاء طلائع الجيش وسموحة

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة غدٍ السبت في الدوري المصري بين طلائع الجيش وسموحة.

وتنطلق مباراة طلائع الجيش ضد سموحة في تمام الثامنة مساء، ضمن مواجهات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتضنها ملعب جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش ضد سموحة

طاقم حكام لقاء طلائع الجيش وسموحة، فيتو

أعلن نادي طلائع الجيش، توجيه الشكر لعماد النحاس المدير الفني للفريق العسكري بسبب سوء النتائج وإنهاء التعاقد رسميًّا معه.

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عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًّا للطلائع خلفًا للنحاس

وأعلنت إدارة طلائع الجيش أيضًا التعاقد مع عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًّا للفريق خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كل الأمور.

ويقود بسيوني مران الفريق الآن من أجل الاستعداد لمباراة سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء السبت المقبل.

وتشهد منافسات الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وجود أكثر من نصف فرق البطولة في صراع على الابتعاد من المراكز الأخيرة وشبح الهبوط لمسابقة دوري القسم الثاني بالموسم الجديد.

ويعد الوصول للنقطة 36 هي طوق النجاة والتي ستمنح الفرق البقاء في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد لصعوبة المباريات.

النقطة 36 كانت كلمة السر والفيصل في بقاء غزل المحلة الموسم الماضي وهبوط الجونة للقسم الثاني بعد تفوق الفلاحين بالمواجهات المباشرة عن الفريق الساحلي.

فرصة حرس الحدود الأصعب

وتعد فرصة حرس الحدود في البقاء بالدوري المصري الممتاز الموسم الجديد أكثر صعوبة بين الفرق المتصارعة على الهبوط بالموسم الجاري خاصة مع احتلال الفريق المركز الأخير برصيد 16 نقطة قبل 5 جولات من خط النهاية.

تعقد موقف طلائع الجيش

وتأزم موقف طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك 2-0 في المباراة المؤجلة لتوقف رصيده عند النقطة 26 في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

الجولة الـ 30 تحدد ملامح المنافسة على الهبوط

وتحدد الجولة الـ 30 ملامح المنافسة والصراع من النجاة من الهبوط لدوري القسم الثاني خاصة مباراة البنك الأهلي مع الداخلية ومواجهات غزل المحلة وأسوان وسيراميكا والإسماعيلي.

وتأتي فرق أسوان وغزل المحلة وسيراميكا والبنك الأهلي والإسماعيلي من بين الفرق المتصارعة علي النجاة من الهبوط رغم ابتعادهم بعدد نقاط قليلة لصاحب المركز السادس عشر نادي الداخلية.