الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري المصري، موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي والقنوات الناقلة

موعد مباراة المقاولون
موعد مباراة المقاولون والاسماعيلي والقنوات الناقلة،فيتو

موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء ضيفا ثقيلا على المقاولون  بقيادة الكابتن شوقي غريب ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم.

 

موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون والإسماعيلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء باستاد المقاولون.

 

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد الإسماعيلي 

ومن المقرر أن تنقل مباراة المقاولون والاسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولات الكرة المصرية.

-إعلانات-

 

حكام مباراة المقاولون والإسماعيلي 

ويدير لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.

 

ويدخل المقاولون لقاء الليلة بحثا عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يسعي الاسماعيلي هو الآخر للبحث عن الانتصارات لتعويض الخروج المفاجيء من بطولة كأس مصر أمام النجوم والتقدم للمنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري المصري.

 

ترتيب المقاولون والإسماعيلي 

ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بالمجهود الذي بذله الفريق تحت قيادة الكابتن شوقي غريب منذ توليه المسؤولية مشددا على صعوبة المباريات المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي.

وأكد فتحي للاعبين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق في الجهاز الفني واللاعبين.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، أعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها  اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.

وتنطلق الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء بمواجهتي البنك الأهلي ضد الداخلية، والمقاولون مع الاسماعيلي، فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما تأجلت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي بسبب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

مواعيد الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز 


الأربعاء 31 مايو

البنك الأهلي ضد الداخلية    .. 7.00 مساء باستاد القاهرة

المقاولون ضد الاسماعيلي  ..  9.30 مساء باستاد المقاولون

الخميس 1 يونيو

حرس الحدود ضد أسوان..  7.00 مساء باستاد حرس الحدود

انبي ضد غزل المحلة  ..   9.30 مساء باستاد بتروسبورت

 

الجمعة 2 يونيو

سيراميكا ضد فاركو.. 7.00 مساء باستاد المقاولون

بيراميدز ضد فيوتشر.. 9.30 باستاد الدفاع الجوي

السبت 3 يونيو

طلائع الجيش ضد سموحة.. 8.00 مساء باستاد جهاز الرياضة

الاثنين 5 يونيو

الزمالك ضد الاتحاد..  8.00 مساء باستاد القاهرة الدولي

المصري ضد الأهلي  مؤجل

 

ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

الدوري المصري، فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موعد مباراة المقاولون والاسماعيلي المقاولون والإسماعيلى المقاولون ضد الاسماعيلي المقاولون الاسماعيلي ترتيب الدوري المصري 2023

مواد متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

الدوري المصري، فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي

مواعيد الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

غياب الأهلي، مواعيد مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

اجتماع بين الاستخبارات الإيطالية والموساد ينتهي بكارثة

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

مصرع طبيب وابنته دهستهما سيارة فى مصر الجديدة (صور)

عاطل ينهي حياة والدته بطعنتين في الشرقية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-5-2023 في بداية التعاملات

القوى العاملة تعلن عن 3687 فرصة عمل في 12 محافظة

Advertisements

منوعات

المزيد

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية