السبت 03 يونيو 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فيوتشر

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز علي فيوتشر

ترتيب الدوري المصري، عزز بيراميدز تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على فيوتشر 1-0 في الجولة الـ 30 لبطولة الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 61 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 62 نقطة فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54.

ترتيب الدوري المصري  

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  61 نقطة من 29 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 29 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  42 نقطة من 30 مباراة 
6- فاركو  41 نقطة من 30 مباراة 
7- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 39 نقطة من 30 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- البنك الأهلي  34 نقطة من 30 مباراة 
12- الإسماعيلي  33 نقطة من 29 مباراة
13- سيراميكا كليوباترا  32 نقطة من 30 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 30 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 30 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 30 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  19 نقطة من 29 مباراة

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جدول ترتيب الدوري المصري 

مصطفى فتحي يعود للتسجيل بالدوري الممتاز

ونجح  مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، في إنهاء صيام طويل في الدوري المصري الممتاز بعدما هز شباك فيوتشر.

وأحرز مصطفى فتحي هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وسجل مصطفى فتحي سادس أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم وهو الهدف الغائب منذ يوم 24 يناير الماضي أمام سموحة في الجولة الـ15.

ورفع مصطفى فتحي رصيد أهدافه في الدوري المصري إلى 41 هدفا، بعدما سجل 15 هدفا بقميص الزمالك و17 هدفا بقميص سموحة.

ترتيب بيراميدز وفيوتشر بالدوري
 

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز في 18 لقاءً وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 44 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18.

 

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 29 مباراة، حيث فاز في 14 لقاءً وتعادل في 12 مباراة وخسر 3  وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 17.

 

تشكيل بيراميدز أمام فيوتشر بالدوري الممتاز 
 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

تشكيل فيوتشر امام بيراميدز بالدوري الممتاز 


محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود مرعي - علي مهاب - جوزيف جوناثان - مهند لاشين - كريم وليد - مصطفى بدري - محمد رضا - محمد عبد السلام - عمر كمال - أحمد عاطف.

 

حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر 


وادر لقاء بيراميدز وفيوتشر طاقم حكام مكون من طارق مجدي حكما للساحة ويوسف البساطي وأسامة السيد مساعدين والسيد منير حكم رابع وسيد شعبان حكما للفار وشريف عبدالله حكم مساعدا للفار.

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