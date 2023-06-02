أخبار الرياضة اليوم: الشناوي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الوداد.. وكولر يعلن قائمة الأهلي لنهائي أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:

أعلن السويسري كولر المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد الحارس محمد الشناوي عن مباراة الذهاب في النهائي الأفريقي أمام الوداد المغربي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة

وأكدت مصادر من داخل النادي الأهلي أن المدير الفني مارسيل كولر قرر عدم المغامرة بالشناوي قائد الفريق رغم تعافيه ومشاركته في المران اليومي للفريق في الأيام الماضية من أجل تجهيزه لمباراة الإياب الحاسمة في المغرب الأسبوع المقبل.. وجاهزية علي لطفي ومصطفى شوبير لمواجهة الأحد.

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دوري أبطال أفريقيا، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الوداد المغربي الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد أفريقيا.

وخلت القائمة من تواجد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، وجاءت قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزه علاء، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

الزمالك، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مع نظيره منتخب اليمن بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

تقدم المنتخب اليمني على الزمالك بهدف قاسم الشرفي في الدقيقة 17، بينما سجل هدف التعادل للزمالك اللاعب البديل مصطفى شكري بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62.

تلقى اللاعب إسلام الشاطر، عزاء والده بدار المناسبات بمسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية، وذلك عقب انتهاء صلاة المغرب، حيث توافد عدد من الأقارب والأصدقاء، وتقدم إسلام الشاطر وأشقاؤه العزاء في والدهم.

بطولة الجونة الدولية، استطاعت اللاعبة نوران جوهر لاعبة وداي دجلة المصنفة الثانية عالميا أن تفوز على نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا بثلاثة أشواط لتفوز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي:11-5 11-7 11-9

بطولة الجونة الدولية، حقق علي فرج، المصنف الثالث على العالم لقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2023» للرجال والنساء، بعد الفوز على مواطنه مصطفى عسل، المصنف الثاني عالميًا وحامل اللقب.

وانتصر علي فرج على مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعت اللاعبين مساء اليوم، الجمعة، واستمرت لمدة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "12-10، 10-12، 11-6 و11-2".

نهائي الكونفدرالية، أدى الثلاثي محمود عاشور ومحمد عادل ومحمود أبو الرجال تدريباتهم في الجزائر بعد اختيارهم كطاقم var لإدارة نهائي البطولة الكونفدرالية التي تجمع فريق اتحاد العاصمة الجزائري أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني غدًا السبت.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مواجهتي اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، في نهائي كأس الكونفدرالية .

علق مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على تعادل القلعة البيضاء مع نظيره منتخب اليمن بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقال المصدر أن الهدف من مباراة اليوم أمام اليمن هي تجربة وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين وليس لتحقيق الفوز.

وتابع المصدر:" أوسوريو أعطى الفرصة لجميع اللاعبين التي لا تشارك في الدوري من أجل الحكم على مستواها.

الدوري المصري، انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

دوري القسم الثاني، تقدم أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق الأول بنادي السكة الحديد باعتذار عن عدم الاستمرار في مهام عمله بالفريق بعد هزيمة فريقه اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين من نادي الإنتاج الحربي

وجاء قرار أمير عزمي مجاهد عقب ابتعاد نادي السكة الحديد عن المنافسة على الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.