الدوري المصري، حارس فاركو يتألق ويخطف لفريقه نقطة ثمينة بالتعادل السلبي أمام سيراميكا

الدوري المصري، انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

أحداث الشوط الأول

الدوري المصري، بدأ الشوط الأول هادئا من جانب الفريقين، ومع مرور الوقت بدأت الكفة تميل لصالح سيراميكا كليوباترا، ودانت له السيطرة، وشكلت تحركات محمد إبراهيم وميدو جابر وأحمد ياسر ريان خطورة على مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 22 سدد أحمد هاني لاعب سيراميكا قذيفة صاروخية أنقذها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

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رد رزقي حمرون جناح فاركو بتسديدة قوية في الدقيقة 26 باختراق فردي من الجبهة اليمنى تصدى لها محمد بسام وحولها إلى ركلة ركنية.

وتشهد الدقيقة 37 أجمل لقطات اللقاء حيث أطلق النيجيري كينجسلي سوكاري لاعب فاركة قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، كادت تعلن عن هدف عالمي ولكنها علت العارضة بقليل.

ضغط سيراميكا بقوة في الدقائق الأخيرة محاولا خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ولكن الكثافة الدفاعية للاعبي فاركو، فرضت إنتهاء الشوط بالتعادل السلبي.

ويهدر محمد عنتر فرصة إهدار هدف محقق لصالح سيراميكا في الدقيقة 65، بعد عرضية رائعة من ميدو جابر ركنها عنتر بباطن القدم في الزاوية البعيدة ولكنها ذهبت بغرابة شديدة بجوار القائمة الأيسر لمرمى فاركو.

فريق فاركو، فيتو

أحداث الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من جانب سيراميكا بحثا عن الهدف الأول، وشهدت الدقيقة 53 أخطر فرص المباراة، بتسديدة رأسية من محمد إبراهيم، ولكن محمد سعيد شيكا حارس فاركو المتألق ينقذها من تحت العارضة ويحولها لركلة ركنية.

اعتمد فريق فاركو في الهجوم على رزقي حمرون، الذي بذل مجهودا كبيرا ومحاولات لتهديد مرمى سيراميكا، لكن دفاع سيراميكا كان لها بالمرصاد

استمرت المحاولات الهجومية من جانب سيراميكا في الدقائق العشر الأخيرة لخطف هدف السبق، وانتزاع الثلاث نقاط، ولكن التنظيم الدفاعي لفريق فاركو حرم أصحاب الأرض من إدراك هدف الفوز، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويعود فاركو للأسكندرية بنقطة ثمينة.

وأنقذ محمد بسام حارس سيراميكا مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية من شكري نجيب، كادت تسفر عن هدف التقدم لفاركو.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا الذي بدأ به حلمي طولان المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي.

تشكيل فاركو أمام سيراميكا

وبدأ طارق العشري المدير الفني لفاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - عبدالله بكري - عزمي غومة

الوسط: أحمد الصغيري - سوكاري - محمود حمادة

الهجوم: رزقي حمرون - شكري نجيب - عمرو جمال

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، رفعت رصيد سيراميكا إلى 32 نقطة، وتراجع للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 14 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفا.

في المقابل، احتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة بعدما ارتفع رصيده لـ41 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.