الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش (فيديو وصور)

نوران جوهر تتوج ببطولة
نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة للإسكواش ،فيتو

بطولة الجونة الدولية، استطاعت اللاعبة نوران جوهر لاعبة وداي دجلة المصنفة الثانية عالميا أن تفوز على نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا بثلاثة أشواط لتفوز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي:11-5 11-7 11-9

نتائج دور نصف النهائي 

وشهدت مباريات دور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداءً باهرًا من قبل اللاعبين. 

شارك في مباريات النصف النهائي كل من دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًّا، مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا وعلي فرج المصنف الثالث ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًّا.

نهائي الرجال 

وتأهل كل من علي فرج المصنف الثالث ومصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا.

وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًّا.

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تأهلت كل من نيلي جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميًّا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًّا.

نتائج مباريات النصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:
في مباراة دامت لمدة 110 دقيقة، استطاع  اللاعب مصطفى عسل المصنف  الثاني عالميا أن يفوز على اللاعب  محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًّا بثلاثة مقابل شوطين لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-8،14-16، 6-11،11-2

استطاع اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميًّا أن يفوز على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًّا بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7.

نتائج مباريات النصف النهائي  من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: 

في مباراة دامت لمدة ١٠٦ دقائق، استطاعت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميًّا أن تفوز على مواطنتها اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 15-13، 9-11، 17-15، 11-6.

استطاعت اللاعبة نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا أن تفوز على  اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا بثلاثة أشواط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-8، 11-9، 11-5.

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بطولة الجونة الدولية الإسكواش البلاتينية PSA 2023 نوران جوهر نيل جيليس محمد الشوربجي

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