الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

إسلام الشاطر يتلقى عزاء والده بالقائد إبراهيم في الإسكندرية

تلقى اللاعب إسلام الشاطر، عزاء والده بدار المناسبات بمسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية، وذلك عقب انتهاء صلاة المغرب، حيث توافد عدد من الأقارب والأصدقاء، وتقدم إسلام الشاطر وأشقاؤه العزاء في والدهم.

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وكان من أول الحضور في عزاء والد إسلام الشاطر،  أيمن شوقي لاعب الأهلي السابق، وأحمد عادل لاعب الأهلي السابق، حيث حرصوا على تقديم واجب العزاء اللازم إلى إسلام الشاطر وأفراد أسرته.

 

وشارك عدد كبير من أهالي محافظة الإسكندرية وأقارب وأصدقاء إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، في تقديم واجب العزاء اللازم إلى أسرته ومواساتهم في حزنهم على رحيله.

 

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وشيع إسلام الشاطر ظهر الأربعاء  الماضي جثمان والده  من مسجد المواساة فى منطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية، وتقدم الجنازة إسلام الشاطر وأسرته وذويه من محافظة الإسكندرية الجنازة، فيما سيطرت حالة من الحزن على الأسرة عقب خروج الجثمان من المسجد، حيث تلقوا العزاء فى فقيدهم أمام مسجد المواساة، قبل أن يتم نقله إلى مثواه الأخير فى مقابر الأسرة بمنطقة العمود غرب الإسكندرية.

وظهرت ملامح الحزن والتأثر على وجه إسلام الشاطر عقب خروج جثمان والده من صلاة الجنازة من داخل مسجد المواساة ورافق إسلام الشاطر والده سيارة نقل الموتى إلى مقابر الأسرة.

وأعلن إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، وفاة والده محمود الشاطر، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة، وتم دفنه بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه على موقع تويتر: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية".

 

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