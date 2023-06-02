الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

ثلاثي التحكيم المصري جاهز لإدارة نهائي الكونفدرالية

ثلاثي التحكيم المصري
ثلاثي التحكيم المصري يستعد لنهائي الكونفدرالية،فيتو

نهائي الكونفدرالية، أدى الثلاثي محمود عاشور ومحمد عادل ومحمود أبو الرجال تدريباتهم في الجزائر بعد اختيارهم كطاقم var لإدارة نهائي البطولة الكونفدرالية التي تجمع فريق اتحاد العاصمة الجزائري أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني غدًا السبت.

 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مواجهتي اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، في نهائي كأس الكونفدرالية.

 

حكام نهائي الكونفدرالية 

ويدير لقاء الذهاب في نهائي الكونفدرالية المقرر له يوم الأحد المقبل في تنزانيا، طاقم تحكيم يضم: الكونغولي نجامبو ندالا (حكم ساحة)، الجنوب أفريقي زاكيلي سويلا والكونغولي أوليفر سافار (مساعدين)، والموريتاني أحمد اميتهاز (حكم رابع)، والكيني بيتر كاماكو (حكم فيديو)، والجنوب إفريقي أكونا ماكلاما، والسوداني محمد إبراهيم (مساعدان حكم فيديو).

 

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محمود عاشور ومحمد عادل ومحمود أبو الرجال، فيتو

نهائي الكونفدرالية، بينما يدير لقاء الإياب المقرر في الجزائر يوم 3 يونيو المقبل بملعب 5 يوليو، كل من: الموريتاني بيدا دحان (حكم ساحة)، الأنجولي جيرسون سانتوس والموزمبيقي أرسينيو مارينجولا (مساعدان)، السوداني محمود إسماعيل (حكم رابع)، المصري محمود عاشور (حكم فار)، ومحمد عادل ومحمود أبو الرجال (مساعدان حكم فار). 

بيدا دحان الحكم الموريتاني 

 

زيادة جوائز دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

نهائي الكونفدرالية، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف تغيير الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لهذا الموسم.

 

ومن المنتظر أن تكون الجوائز بعد التعديل الجديد على النحو التالي:

 

دوري أبطال أفريقيا 

 

-البطل يحصل على 4 ملايين دولار.

 

-الوصيف يحصل على 2 مليون دولار.

 

- الخاسر لنصف النهائي يحصل على مليون و200 ألف دولار وربع النهائي يحصل على 900 ألف دولار.

 

-‏أصحاب المركز الثالث والمركز الرابع في دور المجموعات يحصلون على 700 ألف دولار.

 

جوائز الكونفدرالية

 

-يحصل البطل على 2 مليون دولار.

 

-الوصيف يحصل على مليون دولار.

 

-الخاسر لنصف النهائي يحصل على 750 ألف دولار وربع النهائي 550 ألف دولار.

 

-يحصل الثالث والرابع دور المجموعات في الكونفدرالية على 400 ألف دولار. 

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