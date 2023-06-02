الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

علي فرج يتوج بلقب بطولة الجونة للإسكواش

علي فرج،فيتو
علي فرج،فيتو

بطولة الجونة الدولية، حقق علي فرج، المصنف الثالث على العالم لقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2023» للرجال والنساء، بعد الفوز على مواطنه مصطفى عسل، المصنف الثاني عالميًا وحامل اللقب.

وانتصر علي فرج على مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعت اللاعبين مساء اليوم، الجمعة، واستمرت لمدة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "12-10، 10-12، 11-6 و11-2".

وكان مصطفى عسل تأهل للمباراة النهائية بعد فوز ماراثوني على محمد الشوربجي، المصنف الرابع على العالم، في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، فيما تأهل علي فرج بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس، المصنف الأول على العالم بنتيجة 3-1.

وحقق علي فرج اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج من قبل بلقب البطولة في سنة 2019.

في وقت سابق اليوم، حققت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، لقب السيدات بعد الفوز على البلجيكية نيللي جيليس، المصنفة الثامنة على العالم، بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 58 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-5، 11-7 و11-9".

على فرج يتوج بلقب بطولة الجونة للإسكواش، فيتو

نتائج دور نصف النهائي 

وشهدت مباريات دور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداءً باهرًا من قبل اللاعبين. 

شارك في مباريات النصف النهائي كل من دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًّا، مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا وعلي فرج المصنف الثالث ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًّا.

نهائي الرجال 

وتأهل كل من علي فرج المصنف الثالث ومصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا.

وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًّا.

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تأهلت كل من نيلي جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميًّا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًّا.

نتائج مباريات النصف النهائي  من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:
في مباراة دامت لمدة 110 دقيقة، استطاع  اللاعب مصطفى عسل المصنف  الثاني عالميا أن يفوز على اللاعب  محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًّا بثلاثة مقابل شوطين لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-8،14-16، 6-11،11-2

استطاع اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميًّا أن يفوز على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًّا بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7.

نتائج مباريات النصف النهائي من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: 

في مباراة دامت لمدة ١٠٦ دقائق، استطاعت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميًّا أن تفوز على مواطنتها اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 15-13، 9-11، 17-15، 11-6.

استطاعت اللاعبة نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا أن تفوز على  اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا بثلاثة أشواط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-8، 11-9، 11-5.

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