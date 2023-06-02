الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

الإسكواش، موعد نهائيات بطولة الجونة بمشاركة 3 مصريين

بطولة الجونة للإسكواش،
بطولة الجونة للإسكواش، فيتو

الإسكواش، تقام اليوم نهائيات بطولة الجونة الدولية للإسكواش، المقامة حاليا في مدينة الغردقة وشارك بها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ومن المقرر أن تقام اليوم النهائيات التالية:

مصطفى عسل × علي فرج

نوران جوهر × نيللي جيليس

ومن المقرر أن تقام مباراة نوران جوهر مع نيلي جيليس في السابعة مساء، ويعقبها نهائي الرجال بين علي فرج ومصطفى عسل.

نتائج دور نصف النهائي 

وشهدت مباريات دور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداءً باهرًا من قبل اللاعبين. 

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شارك في مباريات النصف النهائي  كل من دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًّا، مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا وعلي فرج المصنف الثالث ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًّا.

نهائي الرجال 

وتأهل كل من علي فرج المصنف الثالث ومصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا.

وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًّا.

تأهلت كل من نيلي جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميًّا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًّا.

نتائج مباريات النصف النهائي  من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:
في مباراة دامت لمدة 110 دقيقة، استطاع  اللاعب مصطفى عسل المصنف  الثاني عالميا أن يفوز على اللاعب  محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًّا بثلاثة مقابل شوطين لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-8،14-16، 6-11،11-2

استطاع اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميًّا أن يفوز على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًّا بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7.

نتائج مباريات النصف النهائي  من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: 

في مباراة دامت لمدة ١٠٦ دقائق، استطاعت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميًّا أن تفوز على مواطنتها اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 15-13، 9-11، 17-15، 11-6.

استطاعت اللاعبة نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا أن تفوز على  اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا بثلاثة أشواط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-8، 11-9، 11-5.

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الاسكواش مصطفي عسل نوران جوهر نور الشربيني بطولة الجونة للاسكواش

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