أخبار العقارات اليوم: موعد تسلم أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة.. وهل تنجح تيسيرات الإسكان في علاج أزمات وآلام السوق العقاري؟

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

نطرح لكم اليوم كمبوند زيد ايست التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، العلامة الكبرى في المشاريع السكنية على الإطلاق، والتي أطلقها رجل الأعمال المشهور نجيب ساويرس كأحد أفضل الأماكن التي توفر الأمان والخصوصية، مع تصميم راقي وفاخر في منطقة حيوية بمدينة القاهرة الجديدة وهي التجمع الخامس.

سادت حالة من الارتياح بين أوساط العاملين بالقطاع العقاري، بعد قرارات وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس الأعلى للاستثمار بهدف التيسير وتخفيف الأعباء عن المطورين والشركات العقارية فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الكبير على القطاع والارتفاع الكبير لأسعار مواد البناء ومعدلات التضخم بشكل عام، ولكن السؤال هل تكفي تلك التيسيرات والإجراءات لإقالة القطاع العقاري من عثرته الحالية.

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قانون الإيجار القديم، حدد قانون الإيجار القديم موعد إنهاء العقد بين المالك والمستأجر، حيث وضع القانون فترة انتقالية، لإخلاء الأماكن المستأجرة، الخاضعة لأحكام هذا القانون رقم 10 لسنة 2022.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتغييرات جديدة ببعض الوظائف القيادية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التابعة للجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وذلك في ضوء متطلبات العمل بالجهاز المركزى للتعمير.

شقق الإسكان، كلف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة إنجاز وتنفيذ مشروعات الخدمية والسكنية بالمدن الجديدة وفقا لأعلى جودة والمواصفات المطلوبة، وقام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بتفقد موقع مشروع "جنة ٢" بتوسعات مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروع وتذليل أي عقبات أن وجدت، وذلك فى إطار ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالحاجزين بمشروعات جنة بمراحلها المختلفة ٢، ٤ بتوسعات المدينة.

شقق الإسكان، تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان مرحلة جديدة من شقق سكن كل المصريين بعدد من المدن الجديدة وعلى رأسها مدن الصعيد.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023.

أراضى المقابر، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن مواعيد تسليم أراضى المقابر للمتقدمين والفائزين بحجزها بمدينة بدر.

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات والمعرض المصاحب له تحت عنوان " نحو مدن خضراء، ذكيه ومرنة "، برئاسة الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس الإدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الفترة من ١٩- ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

وقع المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، والدكتور شيرين حلمي رئيس شركة أدوية فاركو إنترناشيونال، عقد إنشاء مصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية للمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والذي فازت المقاولون العرب بعطاء تنفيذه بقيمة 155 مليون ريال سعودى، وسط منافسة مع أربع شركات كبرى، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة المقاولون العرب للتوسع في أنشطتها بالأسواق الخارجية من خلال دور قطاع تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية بالشركة.

أراضي الإسكان، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الخميس الموافق 1 يونيو لسحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر التي تطرحها الهيئة بمدينة العاشر من رمضان.

أراضي الإسكان، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروعات (إسكان أكثر تميزًا - إسكان متميز - إسكان متوسط) بمدينة أسيوط الجديدة، والتي سبق تخصيصها بنظام الحجز الإلكتروني (online) في تاريخ 9 - 12 - 2022.