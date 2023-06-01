أراضي المقابر، مواعيد تسليم الأراضى بمدينة بدر

أراضى المقابر، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن مواعيد تسليم أراضى المقابر للمتقدمين والفائزين بحجزها بمدينة بدر.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها خلال شهر يناير الماضي، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/7/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 16/7/2023، وذلك في أيامٍ محددة.



وأوضح المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 660: 685، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 686: 711، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع من 712: 737، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 738: 763، يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 764: 789، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 790: 815، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 816: 841، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 842: 861، يوم الأربعاء 12/7/2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه في حالة عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الخميس الموافق 1 يونيو لسحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر التي تطرحها الهيئة بمدينة العاشر من رمضان.

Advertisements

وتطرح الهيئة 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2 ) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور) بنظام مقابل الانتفاع.

وشروط التقديم والحجز كالتالي:

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًّا "مواطن مصري الجنسية" وليس شخصًا معنويًّا "شركة أو مؤسسة".

- يكون من قاطني مدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور).

-ألَّا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر).

-لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

-يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم إعلان موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.

ملف التقنين الأراضي بالمدن

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بدء تنفيذ خطة الطرق والمحاور الجديدة، بالمناطق المضافة لمدينتي العبور الجديدة، والشروق، وذلك استكمالًا لأعمال تقنين الأوضاع وتنمية المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف التقنين يعتبر على رأس الأولويات لأجهزة المدن المعنية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بأن يتم الإعلان تباعًا عن أحدث التطورات بهذا الملف، والرد على تساؤلات المستفيدين.