الخميس 01 يونيو 2023
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شقق الإسكان، تنفيذ مرحلة جديدة لشقق سكن كل المصريين

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

شقق الإسكان، تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان مرحلة جديدة من شقق سكن كل المصريين بعدد من المدن الجديدة وعلى رأسها مدن الصعيد.

وتنفذ الهيئة ممثلة فى جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، 360 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

وأكد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة على أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني للعمارات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها طبقاَ لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وعقد رئيس الجهاز اجتماع مع ممثلي شركة أبناء حسن علام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الأولي بالمدينة على مساحة ١٦٠٠ فدان.

وشدد المهندس ياسر عبدالله رمضان، على الشركة المنفذة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروع، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.


شقق الإسكان الاجتماعي

 

معدلات تنفيذ مشروع شقق الإسكان الاجتماعي

كما كشف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع شقق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لافتا إلى استكمال تنفيذ (288) وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بتكلفة ٥٢ مليون جنيه حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العينى ٧٥٪، لافتاَ إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات ومتوقع الانتهاء من المشروع قريبًا.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع تنفيذ ملعب خماسي على مساحة ٨٦٠٠ م٢ تقريبًا، حيث إن نسبة الإنجاز العينى بالمشروع تجاوزت ٧٠ ٪.

 

شقق الاسكان الاجتماعي بسوهاج

كما تابع المهندس مصطفي هارب، استكمال تنفيذ 20 عمارة " إسكان اجتماعي " تضم 480 وحدة سكنية، حيث تم الاستلام الابتدائي للعمارات وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع.

واجتمع المهندس مصطفى هارب، بالشركات العاملة بالمدينة لدفع عجلة العمل وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث ضم الاجتماع مسئولي شركات المرافق والإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، والجهاز، بهدف وضع برامج زمنية مكثفة لدفع عجلة العمل  وتذليل العقبات.

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وأكد رئيس الجهاز، ضرورة المتابعة اليومية والعمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وضرورة تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة العمل بمشروعات المرافق والطرق ومراعاة جودة تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بالمدينة طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

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الاسكان والمرافق الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان الاجتماعي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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