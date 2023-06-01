الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

أراضي مقابر، فيتو
أراضي مقابر، فيتو

أراضي الإسكان، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الخميس الموافق 1 يونيو لسحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر التي تطرحها الهيئة بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح الهيئة 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2 ) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور) بنظام مقابل الانتفاع.
 

-إعلانات-

وشروط التقديم والحجز كالتالي: 
 - يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًّا "مواطن مصري الجنسية" وليس شخصًا معنويًّا "شركة أو مؤسسة".

 - يكون من قاطني مدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور).

 -ألَّا يكون قد سبق تخصيص مقبرة  "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر).

-لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

-يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم إعلان موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.

 

ملف التقنين الأراضي بالمدن

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بدء تنفيذ خطة الطرق والمحاور الجديدة، بالمناطق المضافة لمدينتي العبور الجديدة، والشروق، وذلك استكمالًا لأعمال تقنين الأوضاع وتنمية المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف التقنين يعتبر على رأس الأولويات لأجهزة المدن المعنية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بأن يتم الإعلان تباعًا عن أحدث التطورات بهذا الملف، والرد على تساؤلات المستفيدين.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للطرق بمنطقة الأمل المضافة للمدينة، لتنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بها، وكذلك جارٍ التوقيع المساحي لمحور (R3) الرابط ما بين الطريق الدائري الإقليمي والأوسطي المار بجمعية الأمل لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وربطها بالمدن الجديدة، وذلك استكمالًا لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين على الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، وفي ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس أحمد علي، إنه سيتم تطوير المنطقة من خلال مخطط عام يتماشى مع توجه الدولة لرفع المستوى السكني والخدمي والقضاء على العشوائيات، أما بخصوص منطقة القادسية فإنه يتم حاليًا إعداد المخططات لها، وفور الانتهاء منها سيتم البدء في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق الرئيسية لها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أراضي المقابر اراضى الاسكان الدكتور عاصم الجزار هيئة المجتمعات العمرانية اليوم هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

مواد متعلقة

وزارة الإسكان تحدد شروط حجز أراضى المقابر

شقق الأوقاف، الشروط والمواعيد المقررة لطرح وحدات سكنية ومحلات تابعة للهيئة، متوفرة فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، والبداية 10 يونيو

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، متاحة الآن على 0900

أول قرار من النائب العام بشأن أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

للرد على نزار الفارس، مهندس يطلب حورية فرغلي للزواج مقابل مليون دولار أمريكي

آل باتشينو عن حمل حبيبته الكويتية نور الفلاح: حدث بالخطأ

شيحة: أعتذر للوسط الرياضي.. لم ننسحب حتى لا نخسر نقاط

دوري أبطال أفريقيا، وصول بعثة الوداد المغربي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

وزارة الإسكان تحدد شروط حجز أراضى المقابر

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية