بحوث الإسكان والبناء ينظم المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات والمعرض المصاحب له تحت عنوان " نحو مدن خضراء، ذكيه ومرنة "، برئاسة الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس الإدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الفترة من ١٩- ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف التحديات التي تم مواجهتها والحلول المعتمدة في مجال البناء المستدام وإدارة المشروعات بشكل عام، وتعزيز قدرة المدن على استيعاب المؤثرات التي قد تؤثر عليها وكيفية الاستعداد لها أو التعافي منها.

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التشييد الأخضر والمستدام

وسوف يناقش المؤتمر عدد من الموضوعات والمحاور الهامة ذات الصلة ومنها ( تعزيز المرونة من أجل بيئة مستدامة، التشييد الأخضر والمستدام، الإدارة المستدامة للطاقة والمياه، إدارة مشروعات التشييد، الحوكمة وضوابط المشروع، أفضل الممارسات والحلول الإبداعية، التمويل الأخضر، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التشييد المستدام ).

والجدير بالذكر أن المؤتمر سوف يوفر فرصة لصناع القرار والباحثين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة للالتقاء، وعرض ومناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في جعل المدن خضراء ومرنة، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي، كشف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع شقق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لافتا إلى استكمال تنفيذ (288) وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بتكلفة ٥٢ مليون جنيه حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العينى ٧٥٪، لافتاَ إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات ومتوقع الانتهاء من المشروع قريبًا.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع تنفيذ ملعب خماسي على مساحة ٨٦٠٠ م٢ تقريبًا، حيث إن نسبة الإنجاز العينى بالمشروع تجاوزت ٧٠ ٪.

مشروعات المرافق والخدمات

كما تابع المهندس مصطفي هارب، استكمال تنفيذ 20 عمارة " إسكان اجتماعي " تضم 480 وحدة سكنية، حيث تم الاستلام الابتدائي للعمارات وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع.

واجتمع المهندس مصطفى هارب، بالشركات العاملة بالمدينة لدفع عجلة العمل وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث ضم الاجتماع مسئولي شركات المرافق والإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، والجهاز، بهدف وضع برامج زمنية مكثفة لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة المتابعة اليومية والعمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وضرورة تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة العمل بمشروعات المرافق والطرق ومراعاة جودة تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بالمدينة طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.