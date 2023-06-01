الخميس 01 يونيو 2023
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عقارات

شقق الاسكان، تفاصيل أعمال تنفيذ مشروع شقق جنة بالشيخ زايد

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

شقق الإسكان، كلف الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة انجاز وتنفيذ مشروعات الخدمية والسكنية بالمدن الجديدة وفقا لاعلى جودة والمواصفات المطلوبة، وقام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بتفقد موقع مشروع "جنة ٢" بتوسعات مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروع وتذليل أي عقبات أن وجدت، وذلك فى إطار ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالحاجزين بمشروعات جنة بمراحلها المختلفة ٢، ٤ بتوسعات المدينة.

ووجه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بضرورة التنسيق بين الشركات العاملة بالمشروع واستكمال أعمال المرافق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذها بالجودة المطلوبة، حيث وصلت نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى بإجمالي ٥٠ عمارة لما يزيد على ٦٠% وذلك بمشروع جنة ٢ والذي يضم ١١١ عمارة بها ٢٦٦٤ وحدة سكنية.

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مشروعات المرافق والخدمات 

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد مصطفي، بأنه جارٍ حاليًا تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالقرب من مشروع جنة (3) بالمنطقة وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بالمنطقة أهمها مشروع عمارات جنة (3) بعدد 1920 وحدة سكنية، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات العقارية.
 

طرح وحدات تجارية وإدارية 

اتجهت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتوسع فى طروحات الوحدات التجارية والإدارية بالمدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على هذه النوعية من الوحدات الخدمية وزيادة معدلات التنمية والتعمير بالمناطق الجديدة.

وتطرح الوزارة حزمة جديدة من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية فى عدد من المدن الجديدة وأبرزها حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وبورسعيد الجديدة " سلام " والمنصورة الجديدة.

مدينة بورسعيد الجديدة 

كما تطرح بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (34م2: 90 م2) بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

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وعلى مستوى شروط دخول المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، يتم سداد تأمين دخول المزاد، 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، ويتم استكمال سداد نسبة 25% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وبالنسبة للمحال التجارية أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجارى، ويتم استكمال سداد نسبة  10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسى بها المزاد فور انتهاء المزاد + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

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