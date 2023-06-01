الإسكان تعلن موعد تسلم أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

أراضي الإسكان، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروعات (إسكان أكثر تميزًا - إسكان متميز - إسكان متوسط) بمدينة أسيوط الجديدة، والتي سبق تخصيصها بنظام الحجز الإلكتروني (online) في تاريخ 9 - 12 - 2022.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان بأسيوط الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأيام المقررة لاستلام كل محور على حدة، وتكون كالآتي:



محور أراضى الإسكان الأكثر تميزًا

وتسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا يومي السبت 10 - 6 - 2023 والأحد 11 - 6 - 2023 طبقًا للجدول الآتي:

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محور أراضي الإسكان المتميز

وقطع أراضي الإسكان المتميز من يوم الإثنين الموافق 12 - 6 - 2023 إلى السبت 24 - 6 - 2023 بمناطق الإسكان المتميز والإسكان المتميز 230 فدانًا وبيت وطن كما هو موضح بالجدول التالي:

محور أراضي الإسكان المتوسط

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم الأحد الموافق 25 - 6 - 2023 إلى الخميس 13 - 7 - 2023 لتسليم أراضي الإسكان المتوسط وذلك بمناطق 100 فدان ومنطقة 375 فدانًا منطقة (1) ومنطقة 375 فدانًا منطقة (2) ومنطقة 375 فدان منطقة منطقة (3) بحي التوسعات الجنوبية الشرقية, وهذا كما هو موضح بالجدول التالي:

هذا كما خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم 16 إلى 24 - 7 لمن تخلفوا عن استلام اراضي الإسكان في المواعيد المحددة.

الأوراق المطلوبة لتسلم أراضي الإسكان

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان المستندات المطلوبة لتسلم قطع الأراضي هي بطاقة الرقم القومى - إيصال سداد القسط الأول - خطاب البنك.

هذا كما أوضحت الهيئة أنه يصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالتسلم بموجب توكيل رسمي معتمد.

الإسكان تعلن طرح محال تجارية بالمزاد العلني في الشيخ زايد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة لوزارة الإسكان طرح عدد ١٤ محلًا تجاريًّا بمساحات تتراوح من ١٢م٢ إلى ٥٠م٢ أسفل العمارات السكنية بالحى (۱۳) بمدينة الشيخ زايد.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر كراسة الشروط والمواصفات والتي تطلب من مقر الجهاز وهذا نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتين وتسعة وتسعين جنيهًِا، لكل محل.

وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق ٢٦ - ٧ - ٢٠٢٣.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى ضرورة سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ ٢٥٠٠٠ج خمسة وعشرين ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك.

ويتم استكمال سداد نسبة ١٠٪ + ۱ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل التسلم.