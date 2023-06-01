الخميس 01 يونيو 2023
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عقارات

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمدينة الخصوص.

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وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

 

مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

كما أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، التعاقد مع شركة شعاع للخدمات العامة، وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء.

وأوضح بدوي، أن الهدف من التعاقد مع شركة شعاع التغلب على شكاوى العملاء من قراءة عدادات المياه، والعمل على دقة المحاسبة، وإصدار الفاتورة وفقًا لقراءة فعلية للعداد نتيجة انتظام الكشف على العدادات، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من التعاقد تبدأ بمناطق الهرم وجنوب المحافظة وتستمر لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من الغد، ويليها المرحلة الثانية لتشمل مناطق الكيت كات وشمال المحافظة.

ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى الخدمات التي تقدمها شركة شعاع لتشمل: رفع قراءات عدادات المياه والمرور على المشتركين شهريًا بصفة منتظمة، وتحديث بيانات العملاء بصفة مستمرة تحسبًا لأي تغيرات تطرأ على مكونات العقارات ونوعية النشاط، ومراجعة العدادات مسبقة الدفع، وحصر حالات خلسة "المتعدين على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي".

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وكشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عن خطة قطاع المرافق بالوزارة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واستعرض  محاور الخطة المتمثلة في الحفاظ على المورد الأساسي للمياه في مصر وهو نهر النيل والذي كان ومازال وسيظل المورد الرئيسي للمياه في مصر، مع التركيز على ضرورة الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة من المياه الجوفية ومياه التحلية من البحار.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، حجم التطور الكبير في الانتقال من مفهوم التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي إلى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج ومياه المصارف المعالجة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة.

وشرح نائب وزير الإسكان، محور ترشيد الاستهلاك من المياه بتقليل الفواقد من مياه الشرب المنتجة وخطط الجهات التشغيلية التابعة للوزارة في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وتحديد حجم الفواقد وقياسها لإمكانية التغلب عليها، واستخدام القطع الخاصة الموفرة وزيادة التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ على كل قطرة مياه منتجة، كما استعرض موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع والذكية والتي تساهم بشكل كبير في إدارة منظومة المياه وحساب الاستهلاكات وتقليل الفواقد وزيادة نسب تحصيل الشركات المشغلة.

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الخط الساخن ١٢٥ الصرف الصحي بالجيزة المهندس منصور بدوي العدادات مسبقة الدفع

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