كمبوند زيد ايست التجمع الخامس - احجز باقل أسعار zed east 2023

نطرح لكم اليوم كمبوند زيد ايست التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، العلامة الكبرى في المشاريع السكنية على الإطلاق، والتي أطلقها رجل الأعمال المشهور نجيب ساويرس كأحد أفضل الأماكن التي توفر الأمان والخصوصية، مع تصميم راقي وفاخر في منطقة حيوية بمدينة القاهرة الجديدة وهي التجمع الخامس.

ويتميز كمبوند زيد ايست القاهرة الجديدة zed east new cairo بموقعه الإستراتيجي في قلب منطقة التجمع الخامس بالقرب من كل المحاور الرئيسية والطرق مع التصميم المعماري العصري، بالإضافة لاحتوائه على كافة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية، كما يقدم وسائل الراحة النفسية للساكنين، وتم توفير وحدات سكنية متنوعة في مشروع زيد ايست القاهرة الجديدة بأفضل سعر وأنظمة سداد مرنة عبر موقع سدن اكبر بوابة عقارات في مصر.

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كمبوند زيد ايست التجمع الخامس zed east new cairo

يعَدّ كمبوند زيد ايست التجمع الخامس zed east new cairo الخيار الأمثل لكل مَن يبحث عن حياة مريحة وعصرية داخل قلب التّجمع الخامس، وهو ملائم جِدًا لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في شراء وحدة داخل زيد ايست القاهرة الجديدة والاستثمار فيها، وتحقيق العوائد العالية، حيث يتوفّر داخل كمبوند zed التجمع الخامس مختلف وحدات سكنية مميزة.

والشركة المطورة لكمبوند زيد ايست التجمع الخامس zed east new cairo هي شركة أورا للتّطوير العقاري والتي تُنسب لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وحرصت على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية والخصوصية لساكني كمبوند زيد ايست التجمع الخامس، حيث يتميز مشروع zed التجمع الخامس بتوافر العديد من الخدمات الأمنية والتسهيلات التقنية المتطورة وأجهزة المراقبة، فضلًا عن المناظر الطبيعية الجميلة والحدائق الواسعة التي يضمها مشروع zed التجمع الخامس.

موقع كمبوند زيد ايست القاهرة الجديدة

تم إنشاء كمبوند ZED EAST في القاهرة الجديدة داخل قلب التجمع الخامس، وهو في موقع استثنائي لا يمكن تكراره، حيث يتواجد على شارع التسعين الذي يعد من أشهر مناطق الحركة في التجمع الخامس.

كما يعتبر موقع مشروع زد التجمع الخامس ZED EAST مميز للغاية، لأنه يقع بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة، ويتميز أيضًا بمسافة خمس دقائق فقط عن مقر الجامعة الأمريكية.

ومن خلال التفاصيل التالية سنطلع على المناطق والمرافق المجاورة لـ كمبوند zed التجمع الخامس:

يمكن الوصول بسهولة وسرعة إلى مدينة نصر من خلال الكمبوند، حيث يمكن الوصول إليها في غضون 10 دقائق.

يقع الكمبوند بجوار شارع التسعين الذي يعتبر من أهم الشوارع في القاهرة الجديدة.

الموقع استراتيجي للغاية فهو يقع بالقرب من الطريق الرئيسي في منطقة التجمع الخامس.

المقر الرئيسي للجامعة الأمريكية يقع على بعد 5 دقائق فقط من الكمبوند.

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مساحة وتصميم كمبوند zed التجمع الخامس

قامت شركة أورا للتطوير العقاري المؤسسة لكمبوند zed التجمع الخامس بتخصيص مساحة واسعة تبلغ حوالي 420 فدانًا لتوفير كافة الخدمات والمرافق داخل كمبوند زيد التجمع الخامس.

كما تم التركيز في مشروع زيد التجمع الخامس على تخصيص أكبر نسبة من هذه المساحة للمناطق الخضراء والمشابه للمناظر الطبيعية؛ وذلك لتمكين السكان من الاستمتاع بإطلالات رائعة والتمتع براحة شاسعة عند الرؤية.

وفيما يتعلق بتصميم كمبوند زيد ايست التجمع الخامس فهو رائع لللغاية، حيث بذلت الشركة المطورة جهودها في اختيار تصميمات معمارية فريدة لمشروع zed التجمع الخامس متوافقة مع المعايير العالمية للتصميمات المعمارية الحديثة، وهذا يعني أنها مناسبة لجميع الأذواق، خصوصًا لأولئك الذين يتمتعون بالأذواق الرفيعة.

كما اعتمدت الشركة على أهم وأبرز المستشارين في مجال الهندسة المعمارية عند إنشاء مشروع zed التجمع الخامس، وذلك للحصول على أفضل النتائج الممكنة، ويرجع ذلك إلى خبرة شركة أورا في مجال العقارات، حيث لديها خبرة طويلة في هذا المجال.

مساحات كمبوند زيد التجمع الخامس

إن مساحات كمبوند زيد التجمع الخامس فكانت مختلفة وميزته الكمبوند عن غيره من الكمبوندات السكنية الأخرى، كما ضَم عددا كبيرا جدًا من الوحدات السكنية المتنوعة، من حيث المساحة والنوع وذلك جعله الأفضل بين المجمعات السكنية الأخرى في نفس المنطقة أيضًا.

وقد حرصت الشركة المطورة شركة أورا على الاستعانة بشركة متخصصة في مجال البناء والتصميمات وهي شركة أوراسكوم لمالكها المهندس سميح ساويرس.

ولنتعرف الآن أكثر على مختلف المساحات وأنواع الوحدات السكنية التي يعرضها الكمبوند:

تبدأ مساحة الشقق السكنية في كمبوند زيد ايست التجمع الخامس من 85 مترًا للشقق بغرفة نوم واحدة.

تتراوح مساحات الفلل المستقلة في كمبوند زيد ايست التجمع الخامس بين 254 و354 مترًا.

تبدأ مساحات وحدات التاون هاوس والتوين هاوس في zed east new cairo من 186 مترًا مربعًا.

تبدأ مساحة الشقق المخصصة للبيع في zed east new cairo من 139 مترًا مربعًا وتتألف من ثلاث غرف نوم.

وبشكل عام، تتميز جميع أنواع الوحدات السكنية في مشروع zed التجمع الخامس بإطلالات رائعة على المناظر الخضراء والبحيرات الصناعية.

أسعار كمبوند زيد التجمع الخامس

يجدر بالذكر أن شركة أورا للتطوير العقاري قد طرحت مجموعة واسعة ومتنوعة من الشقق في مشروع زد التجمع الخامس، وجاءت أسعار كمبوند زيد التجمع الخامس مغرية للطبقات الراقية، وبالإضافة إلى ذلك، استطاعت الشركة توفير عدد كبير من الوحدات الاستثمارية المتاحة بين المكاتب الإدارية والعيادات والمراكز التجارية داخل مشروع zed التجمع الخامس.

كما تُعَدُّ أسعار كمبوند زيد التجمع الخامسnewcairo تنافسية بالمقارنة مع أسعار الوحدات السكنية والاستثمارية المُتاحة في المجمعات السكنية الأخرى، لذلك سوف نُساعِدُكَ في الحصول على معلوماتٍ مفصَّلةٍ حول هذه الأسعار من خلال الجدول التالي لـ أسعار كمبوند زيد التجمع الخامس:

شقق للبيع في كمبوند زيد ايست التجمع الخامس مكونة من 3 غرف أسعار تبدأ من 5.300.000 مليون جنيه مصري. فلل مستقلة للبيع في زيد zed التجمع الخامس تبدأ أسعارها من 21.003.000 مليون جنيه مصري.

أنظمة الدفع والسداد في مشروع زد التجمع الخامس

تتنوع وتتفاوت انظمة الدفع والسداد في كمبوند zed التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث تسعى شركة أورا للتطوير العقاري إلى تيسير الشراء على عملائها الكرام ومساعدتهم في الحصول على الوحدة السكنية أو الاستثمارية في زيد ايست القاهرة الجديدة بطريقة مريحة وميسرة.

والآن سنتعرف على أنظمة السداد والدفع المتاحة في مشروع زد التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة:

دفع مقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية في كمبوند زيت ايست، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على مدار 8 سنوات بدون أي فوائد.

دفع مقدم تعاقد بنسبة 10%، وأيضًا 10% للدفعة الأولى، بالإضافة إلى 10% عند استلام الوحدة، ويتم سداد المبلغ المتبقي على أقساط ربع سنوية.

يرجى الانتباه: جميع وحدات كمبوند زيت ايست القاهرة الجديدة تُسلم بتشطيب اكسترا سوبر لوكس.

خدمات كمبوند زيد ايست القاهرة الجديدة

كالعادة، نفّذت شركة أورا للتطوير العقاري مشروع زيد التجمع الخامس بتوفير جميع الخدمات الضرورية والترفيهية التي يحتاجها السكان، وسنلقي نظرة على أهم الخدمات والمرافق المتوفرة في كمبوند zed التجمع الخامس الآن:

يحتوي كمبوند زيد ايست القاهرة الجديدة السكني على العديد من حمامات السباحة التي توفر كافة الإجراءات الأمنية والوقائية المطلوبة.

يوجد في zed التجمع الخامس نادي رياضي مجهز بأحدث الأجهزة الرياضية.

يوفر كمبوند زيد ايست التجمع الخامس مختلف الخدمات المشتركة والترفيهية، سواء كانت خدمات النقل على مدار 24 ساعة في اليوم ويوجد مواقف خاصة للسيارات.

يوجد في مشروع zed التجمع الخامس صالونات تجميل مخصصة للجنسين.

يوجد بكمبوند zed التجمع الخامس أيضًا مساحات خضراء واسعة مع شجرة تم تخطيطها بشكل احترافي ومتجدد.

تشمل الخدمات الرئيسية الأخرى في مشروع زد التجمع الخامس المطاعم المخصصة لتقديم أطيب الأكل والشراب من المطاعم والكافيهات.

يوجد في zed التجمع الخامس مدارس دولية لتقديم التعليم الأفضل.

وهنا ينتهى بالفعل مقالنا عن كمبوند زيد ايست التجمع الخامس zed east new cairo الذي قدمنا فيه شرحًا مفصلًا عن كمبوند زيد إيست في القاهرة الجديدة، وهو المجمع الفاتن المجهز على أعلى مستوى والذي يتمتع بتصميم عصري وفاخر، وإذا كنت ترغب في الحصول على وحدتك وحجزها في مشروع zed التجمع الخامس، يمكنك الاستعانة بموقع سدنانفستمنتsadaninvestment أكبر بوابة عقارات في مصر.

أسئلة شائعة حول كمبوند zed التجمع الخامس

توجد عدة تساؤلات واستفسارات منتشرة في عقول الكثيرين الراغبين في شراء أو الاستثمار داخل هذا zed التجمع الخامس ولهذا فلنتعرف على الأجوبة الأساسية لهذه الأسئلة في ما يلي:

س: أين يقع مشروع زيد ايست التجمع الخامس؟

ج: يقع على على الطريق الدائري الأوسطي، وهو قريب جدًا من شارع التسعين.

س: من هي الشركة المطورة لكمبوند زيد ايست القاهرة الجديدة؟

ج: شركة أورا للتطوير العقاري.

س: ما هي مميزات وإيجابيات الاستثمار في زيد ايست؟

ج: يلبي جميع رغبات السكان ويحتوي على وحدات متنوعة بأسعار ومساحات مختلفة وأنظمة سداد مرنة.

س: ما هي مساحة الوحدات السكنية داخل زيد ايست التجمع الخامس؟

ج: تبدأ مساحة الوحدات السكنية في زيد التجمع الخامس من 170 متر مربع ويمكن أن تصل إلى 350 متر مربع في كمبوند zed التجمع الخامس.