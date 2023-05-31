الإسكان تستعرض خطط ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عن خطة قطاع المرافق بالوزارة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واستعرض محاور الخطة المتمثلة في الحفاظ على المورد الأساسي للمياه في مصر وهو نهر النيل والذي كان ومازال وسيظل المورد الرئيسي للمياه في مصر، مع التركيز على ضرورة الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة من المياه الجوفية ومياه التحلية من البحار.

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وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، حجم التطور الكبير في الانتقال من مفهوم التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي إلى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج ومياه المصارف المعالجة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة.

وشرح نائب وزير الإسكان، محور ترشيد الاستهلاك من المياه بتقليل الفواقد من مياه الشرب المنتجة وخطط الجهات التشغيلية التابعة للوزارة في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وتحديد حجم الفواقد وقياسها لإمكانية التغلب عليها، واستخدام القطع الخاصة الموفرة وزيادة التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ على كل قطرة مياه منتجة، كما استعرض موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع والذكية والتي تساهم بشكل كبير في إدارة منظومة المياه وحساب الاستهلاكات وتقليل الفواقد وزيادة نسب تحصيل الشركات المشغلة.

وقدم عرضا تفصيليا عن محاور خطة عمل القطاع التي تهدف إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمات وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي، وسلط الضوء على حجم الجهود المبذولة لزيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوى الجمهورية، موضحًا الطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات التي تسهم في وصول الخدمات بالجودة والتكلفة المناسبة.

جاء ذلك فى احتفالية اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه تنعقد اتساقا مع التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خطط الدولة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وإزالة جميع المعوقات التي تواجه الحفاظ على المياه، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين صناعة كافة احتياجات مشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي محليًا.

كما تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاحتفالية كل من الدكتور/ محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ورئيس الشراكة المائية المصرية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفيرة شهيرة وهبي، رئيس إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالقطاع الاقتصادي للأمانة العامة بجامعة الدول العربية، والمدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية - مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى)، كما حضر الاحتفالية، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.