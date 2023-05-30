الثلاثاء 30 مايو 2023
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نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل لتعزيز قدرات العاملين بجهاز تنظيم المياه

الدكتور سيد إسماعيل،
الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان،فيتو

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الختامية لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، كما ترأس اجتماعًا بخصوص الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، الممول من البنكين الدولي والآسيوي بمرحلتيه الأولى والثانية.

 

وقدم الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عرضًا حول تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجهاز، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية، وتطوير نموذج التعريفة، موضحًا أنه تم تدريب فريق العمل بالجهاز ليكون قادرًا على تعديل وتطوير النموذج مستقبلًا وفقًا لاستراتيجية القطاع والسياسات الخاصة بالتعريفة.

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الارتقاء بالبناء المؤسسي لجهاز تنظيم مياه الشرب

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم الارتقاء بالبناء المؤسسي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورفع كفاءة العاملين به، والاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية، للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع، وذلك انطلاقا من أهمية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإيمانًا من القيادة السياسية، ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعزيز قدرات العاملين بالجهاز، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أعلي مستوي من الأداء، بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة، ويسهم إلى حد كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وأشاد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بجهود منظومة العمل التي يقوم بها الجهاز التنظيمي خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في زياراته الميدانية للشركات بالمحافظات المختلفة، وكذلك دوره في إرساء دعائم ملف التوعية المائية للمواطنين، وسرعة تعاملهم واستجابتهم للشكاوى المُقدمة له، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، مؤكدًا الاستمرارية في استكمال بقية الأنشطة والمهام حتى ينعكس هذا المردود على الدولة والمواطنين.

 

وأشاد ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي بما تم إنجازه فى مجال تعزيز قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ودعم مهارات الكوادر المتخصصة، وهو الأمر الذى سيساعد فى استدامة تقديم الخدمات والحفاظ على جودة النتائج.

 

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، مجهودات وزارة الإسكان في إعداد مسودة للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050، والتى تهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق المياه والصرف، توافقا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ مؤكدًا أن الاستراتيجية تضمنت جميع القضايا الرئيسية، التي تساعد الحكومة المصرية في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظام المياه والصرف الصحي، وتعظيم استدامة موارد المياه، من خلال تحديث نظم الإدارة، وتنمية الموارد البديلة، بما في ذلك تحلية المياه، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المُعالجة، والإدارة المُثلى للحمأة، وإعادة الاستخدام، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع.

 

وفى ختام الاجتماع، أشاد ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوى بمجهودات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إعداد الاستراتيجية، كما وجه الدكتور سيد إسماعيل، ببدء تنظيم العديد من ورش العمل مع جميع الجهات المعنية لعرض المسودة للاستراتيجية، قبل بدء عرضها على الجهات المختصة للاعتماد.

 

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سيد اسماعيل وزير الاسكان برنامج خدمات الصرف الصحي

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