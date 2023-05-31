الإفلاس وسعر الدولار والغضب الشعبي، ورقة بحثية دولية تحسم مصير الاقتصاد المصري، كريدي سويس ينفي مزاعم التدهور، ويشرح أسباب النجاح

الأوضاع الاقتصادية المصرية دفعت عديد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى التقيمات ووضع الأوارق البحثة لتركيز أعمالها خلال الفترة الماضية عن حالة القاهرة.

صحيح أن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف المعنية بتلك الدراسات، لا تعمل جيعها بشفافية، ومنها ما تحمل تقاريره تحامل على دولة بعينها لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو ممارسة ضغوطات على أنظمة الحكم لأسباب متعلقة بالعلاقات الخارجية للبلاد.



ورقة بنك كريدي سويس عن الاقتصاد المصري

ظاهرة عدم شفافية تلك المؤسسات تحدث عنها محمد معيط وزير المالية، فى حوار أجراه مطلع الشهر الجاري مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية قال فيه: " إن هناك تحاملًا على مصر من قبل وكالات التصنيف الائتماني".

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الرئيس السيسي، فيتو

آخر ما صدر عن مصر من تلك المؤسسات ورقة بحثية قدمها بنك بنك "كريدي سويس" السويسري، الورقة حملت ما هو سلبي كالعادة لكن فى المقابل جاء بها تطمينات حول قدرة القاهرة على عبور الأزمة، والأهدف هو عدم تخلفها عن سداد ديونها كما زعمت تقارير أخرى ما ينفى أكذوبة إفلاس مصر.



توقعات كريدي سويس لـ سعر الدولار فى مصر

على صعيد سعر الدولار، الذي بات الهاجس المسيطر على عقل المواطن والمستثمر، رجح بنك كريدي سويس فى ورقته البحثية وصول سعر الصرف إلى المستوى المتداول حاليًا في السوق الموازية التي تشير ضمنيًا إلى تخفيض نسبته 30% عن السعر الحالي في السوق الموازية، ليصل سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيهًا لكل دولار.

البنك أكد أيضا، أنه فى تباطؤ الحكومة المصرية في الشروع بخطوات الإصلاح التي طال انتظارها، تزيد شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة، وفق التقرير الذي أعده فهد إقبال المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري.

ثروات مصر، فيتو

واليوم بدأت الحكومة فى تنفيذ خطوات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبى، وأعلن مجلس الوزراء موافقته على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



نظرة البنك للأسهم المصرية والمخاطر المتعلقة بها

ورقة البنك البحثية، عدلت مستهدف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 جنيهًا للدولار، فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ12 شهرًا إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيهًا للدولار، مشيرًا إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25% و30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.

فيما يتعلق بنظرة البنك السويسري إلى الأسهم المصرية فجاءت سلبية، حيث يرى وجود مخاطر بشأن تراجع الأرباح ناهيك عن مخاطر تخفيض قيمة العملة في المستقبل على أداء الشركات المدرجة.

تحسن عوائد أذون الخزانة وجذب الاستثمارات

ضمن الجوانب الإيجابية أشار البنك إلى تحسن عوائد أذون الخزانة ونجاح مصر في جذب تدفقات المستثمرين الأجانب

كذلك استبعد البنك فكرة تخلف مصر عن سداد التزاماتها الدولية على العكس من مزاعم بعض الوكالات الأخري التى خيمت على سماء مصر شبح الإفلاس فى سطور قاتمة، وشدد على أن احتمال وقوع مثل هذا الأمر -التخلف عن السداد- منخفض للغاية، وبرر ذلك لكون مصر لا تزال لديها احتياطيات معقولة، وتتمتع بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أنه بيع الشركات المملوكة للدولة بشكل أسرع -الخصخصة- أسرع طريق لبناء الاحتياطيات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، وفق التقرير الذي توقع حدوث تقدم بشأن هذا الأمر في نهاية المطاف.

تكذيب مزاعم حدوث اضطرابات شعبية

حتى فيما يتعلق بحدث اضطرابات اجتماعية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى دأبت بعض الجهات على ترويجها، استبعد البنك السويسري تأثيرها أن حدثت بشكل محدود النطاق على أو إحداث تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي.

واليوم أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا: إن "الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة".



مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بصمود مصر

وأشادت مدير صندوق النقد الدولى فى اتصال مع الرئيس السيسي، بجهود الحكومة المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التداعيات العالمية المتلاحقة.

وكان السيسي ترأس مؤخرا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بهدف إنهاء البيرواقراطية وتحريك عجلة التنمية.

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رسائل الرئيس حينها كانت شديدة الوضوح للحكومة ومفادها أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الإجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.

البورصة المصرية، فيتو

مصادر حكومية رفيعة المستوى بمجلس الوزراء أكدت أن الحكومة ستتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات، لافتة إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمني، مستعرضا مستهدفات هذه القرارات.

مصر تتمتع باستقرار سياسي وأمنى واقتصادي

وتعليقا على الأمر قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصاد، فى تصريحات سابقة لـ"فيتو"، إن عوامل جذب الاستثمار لأي دولة على مستوى العالم، تتمثل في الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع إمكانية أن يكون لديه دراسات جدوى حقيقة بالتكاليف والأرباح، وأن يكون لديه الحرية في توسيع نشاطه أو تحويل أرباحه للخارج أو الحصول على ما يحتاج إليه من مستلزمات إنتاج ومواد خام، فضلًا عن وضوح التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار.

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة، فيتو

مشيرا إلى أنه عندما ننظر للاقتصاد المصري، نجد هناك عدة مقومات على رأسها استقرار سياسي وأمني ومع ذلك مازالت عملية جذب الاستثمار المحلي او الأجنبي تسير ببطئ، وذلك باعتراف الحكومة نفسها، إذ أن القطاع الحكومي يسيطر على نسبة 65% من النشاط الاقتصادي، وهذا أمر لا تحبذه الاستثمارات العالمية أو المؤسسات الدولية حيث يجب أن تكون الفرصة مهيئة أكبر للقطاع الخاص للعمل، ومع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فإن ذلك أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن في ظل سيطرة الدولة والأجهزة السيادية على نسبة إجمالية تصل إلى 65% من الأنشطة الاقتصادية في الدولة، فأنا أعتقد أن ذلك أحد معوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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