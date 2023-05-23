رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي: فقدنا أعمالنا وموردينا وننتظر تدخل الرئيس لإنقاذ القطاع

نثمن القرارات التشجيعية الصادرة خلال المجلس الأعلى للاستثمار، وننتظر دورنا على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ ما تبقى من الحياة التجارية، فنحن نريد لبلادنا الخير والتقدم، هذا ما قاله المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بالاتحاد العام للغرف التجارية.

مطالب القطاعات التجارية العاجلة من الرئيس السيسي

وأوضح «خليل» في تصريح لـ «فيتو» أن مطالب المستوردين من الرئيس السيسي، تنحصر في التدخل العاجل لإنقاذ القطاعات التجارية، والتوجيه بسرعة الإفراجات الجمركية عن الواردات، لا سيما أن معظم القطاعات أصابها ارتفاعات في الأسعار بسبب نقص المعروض من البضائع، مضيفًا: نعتمد على الاستيراد في تغطية الاحتياجات التي لا تكفيها الصناعة المحلية أو التي ليس لها مثيلًا محليًّا.

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معاناة قطاع الاقتصاد الرقمي مع نقص الأجهزة وارتفاع الأسعار

وأضاف خليل: بالنسبة لقطاع الاقتصاد الرقمي، هناك نقص كبير في المعروض يصل إلى 75 %، إضافة إلى قلة الطلب على الشراء مع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وتابع: بعد أن كانت هناك أجهزة متنوعة بأسعار تلائم جميع فئات المجتمع، ارتفعت الأجهزة لتصل إلى سعر 60 ألف جنيه، ما ساهم في إضعاف القوة الشرائية.

السماح بتدبير الدولار من شركات الصرافة أحد الحلول

وطالب المهندس خليل الرئيس السيسي بالتدخل العاجل قائلًا: “اسمح لنا بتدبير الدولار مرة أخرى من شركات الصرافة، حتى نعود للاستيراد وتنتعش الحياة الاقتصادية”.

وأضاف: فقدنا أعمالنا وموردينا، ولم يعد لدينا قدرة على الوفاء بالتزاماتنا، فالشركة المتوسطة في القطاع لا يقل عدد موظفيها عن 60 موظفًا، متسائلًا: إلى متى سنتحمل توقف السوق، مؤكدًا أن الوضع الحالي جلب الخراب على التجار، وليس من مصلحة مصر أن يغلق المستوردون شركاتهم.

المستوردون ينتظرون دورهم على أجندة السيسي لمناقشة حلول إنقاذ الاقتصاد

وتابع: كان رغيف الخبز ضرورة للحياة، فإن جهاز الكمبيوتر ضرورة لمواكبة الحياة، وعدم توفير الأجهزة التكنولوجية يعني التخلف عن ركب التقدم ومواكبة العصر، موضحًا أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات نموًا عالميًّا، وقادرة على قيادة الاقتصاد القومي، ونحن نشجع الاستثمار فيها، ونثمن القرارات التشجيعية الصادرة خلال المجلس الأعلى للاستثمار، وننتظر دورنا على أجندة الرئيس لإنقاذ ما تبقى من الحياة التجارية، فنحن نريد لبلادنا الخير والتقدم.

قرارات السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر 22 قرارًا خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد الأسبوع الماضي، ومنها لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

أهداف قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي

تستهدف القرارات الصادرة خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي، تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

ويضاف إلى ذلك تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد إستراتيجية التسعير.