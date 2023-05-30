هجمة 30 مايو المرتدة، روسيا تكثف الضربات على مراكز صنع القرار في كييف، زيلينسكي يطلق المسيرات وبوتين يتوعد بالرد

تصعيد جديد بـ الحرب الروسية الاوكرانية، وسط ترقب العالم للهجمات الأوكرانية المضادة على روسيا، ومع قرب انتهاء شهر مايو الذي كان محددا كموعد لشن ضربات كييف على الجيش الروسي، شنت القوات الروسية اليوم الثلاثاء هجمات كبيرة استهدفت فيها مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو

وكانت روسيا أكدت أن أوكرانيا شنت الثلاثاء أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على الإطلاق على موسكو، لكن الدفاعات الجوية دمرت كل الطائرات المستخدمة وعددها 8، وسرعان ما رد الدب الروسي علي الهجمات الأوكرانية بهجمات مرتدة لاستهداف مناطق حيوية داخل أوكرانيا من بينها مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

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وكانت كييف نفت في وقت سابق اليوم، أي علاقة لها بتلك الهجمات، وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، لقناة "بريكفاست شو" على يوتيوب: "بالطبع نحن سعداء بمشاهدة تلك الهجمات على موسكو، ونتوقع زيادتها"، لكنه أضاف "بالطبع ليس لدينا علاقة مباشرة بها"، وفق ما نقلت رويترز.

هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو، فيتو

هجمات المسيرات الأوكرانية علي المناطق الروسية

وبعد هجمات المسيرات التي طالت العاصمة موسكو، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد.

وقال في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن تلك الهجمات استهدفت مواقع مدنية في العاصمة، مشددا على أنها محاولة لترهيب المواطنين الروس والبلاد برمتها، ومؤكدا أن موسكو تحتفظ بحق الرد.

كما أثنى على الدفاع الجوي الروسي، مؤكدا أنه عمل بشكل صحيح لمواجهة الهجمات، ووعد بتعزيز أنظمة الدفاع الجوية في البلاد بشكل أكبر.

إلى ذلك، كشف أن تلك الهجمات الأوكرانية بالدرون، أتت ردًا على استهداف القوات الروسية قبل يومين، مقر جهاز المخابرات في كييف، وفق ما نقلت فرانس برس.

خدعة الغرب للرئيس الروسي



كذلك، اعتبر الرئيس الروسي أن الدول الغربية خدعت بلاده عندما وعدتها بعدم توسيع الناتو باتجاه الشرق، ثم بعد ذلك وصلت إلى أوكرانيا.

وقال "لم يخدعونا ويقولوا لنا إنه لن يكون هناك أي تحرك للناتو باتجاه الشرق فحسب، بل وصلوا إلى أوكرانيا أيضًا. ففي عام 2014، كما تعلمون، قاموا بالانقلاب وبدأوا، ببساطة، في القضاء على كل من يرغب بطريقة أو بأخرى في بناء علاقات طبيعية مع موسكو، بالإضافة إلى ذلك، بدأوا حربًا في دونباس".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتو

روسيا تحتفظ بحق الرد علي الهجمات الأوكرانية

بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، ووزارة الخارجية الروسية، أن البلاد تحتفظ بحق اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الأوكرانية بالمسيرات.

كما اعتبرت الخارجية في بيان، أن تصريحات الغرب بأن أوكرانيا لن تهاجم الأراضي الروسية مجرد نفاق. ورأت أن الدعم الغربي المتزايد دفع القوات الأوكرانية نحو أعمال إجرامية متهورة.

استهداف مراكز صنع القرار في اوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا حيث كانت أجهزة المخابرات الغربية تخطط لعمليات ضد روسيا، وحققت الضربة أهدافها بنجاح.



العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا



جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم الثلاثاء 30 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لمراكز صناعة القرار في أوكرانيا، حيث كان يتم التخطيط لأعمال عسكرية على الأراضي الروسية، بتوجيه من المتخصصين من أجهزة المخابرات الغربية.



خسائر أوكرانيا من الهجمات الروسية



وأصابت الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حين تم صد أعمال مجموعات استطلاع أوكرانية في مناطق لوجانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 40 جنديا، وتدمير 3 مركبات، إضافة إلى مدفع "جفوزديكا"، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-50.

الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو



في اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، حيث لحقت بالقوات الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر D-20، ومدفع "جفوزديكا" في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للضربات التي قام بها الطيران العملياتي التكتيكي للجيش الروسي، وكذلك العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الجنوب"، بلغت خسائر الجيش الأوكراني 145 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر D-30.

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وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيا، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر للعدو تقدر بـ 140 جندي وتدمير 4 سيارات.

في منطقة خيرسون، نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر العدو 30 جنديا، وتدمير 5 مركبات، ومدفع "أكاتسيا"، وهاوتزر D-30 وMsta-B.



ضرب 88 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية



كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 88 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة أوكرانية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وصاروخ واحد من طراز "هارم"، كما تم إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق خاركوف وزابوروجيه وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.



هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية علي روسيا



هجمات الدرون على موسكو أتت بعدما تعرضت كييف لعدة هجمات خلال الأيام الماضية، آخرها كان بأكثر من 20 طائرة مسيرة ليل الاثنين الثلاثاء.

ومنذ فترة، ارتفعت الهجمات على الحدود الروسية - الأوكرانية وفي الداخل الروسي أيضًا، سواء عبر المسيرات أو الصواريخ.

وفيما اتهمت موسكو كييف بالتورط، نفت الأخيرة استهداف الأراضي الروسية، لاسيما أن العديد من الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، والتي أغدقت عليها السلاح وأنظمة الصواريخ المتطورة، ربطت تلك المساعدات بشرط عدم استهداف الداخل الروسي.

تضرر أحد المباني في موسكو، فيتو

إصابة ارقى المناطق بموسكو

وأصاب حطام الطائرات المسيرة بعضا من أرقى المناطق في موسكو، بما في ذلك لينينسكي بروسبكت، وهو شارع واسع أنشئ في ظل قيادة جوزيف ستالين، ومنطقة في غرب موسكو حيث تقيم النخبة الروسية بمن فيهم بوتين.

وقال سكان جنوب غربي موسكو إنهم سمعوا دوي انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء تلتها رائحة بنزين.

والتقط البعض صورا لطائرة مسيرة أثناء إسقاطها، وسحابة دخان متصاعد في الأفق بموسكو.

وذكر الكرملين أنه تم إبلاغ بوتين بالهجمات، مضيفا أن الدفاعات الجوية والجيش الروسي عملا بشكل جيد، لذلك لم يكن هناك أي تهديد لسكان العاصمة.

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واشنطن ترفض تنفيذ هجمات داخل روسيا

من ناحيتها أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا، وذلك عقب ضربات بمسيرات استهدفت مباني عالية في موسكو، لكنها قالت إن روسيا تتحمل مسؤولية الحرب مع أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها".

وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تقيّم ما حدث في موسكو، حيث استُهدفت أبنية سكنية لأول مرة منذ غزت روسيا أوكرانيا.

لكن الناطق باسم الخارجية الأمريكية أشار إلى أن روسيا نفّذت ضربات جوية في كييف الثلاثاء للمرة الـ17 في مايو، وقال: "بدأت روسيا هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا. يمكن لروسيا وضع حد لها في أي لحظة عبر سحب قواتها من أوكرانيا بدلا من شن هجمات وحشية على المدن والشعب الأوكراني كل يوم".

