الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

روسيا تضع قائد الجيش الأوكراني على قائمة المطلوبين

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية الروسية وضعت فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على إحدى "قوائم المطلوبين".

 

قائد الجيش الأوكراني علي قوائم المطلوبين

 

وأشارت الوكالة نقلا عن قاعدة بيانات المطلوبين لدى الوزارة إلى أن البند المطلوب بموجبه زالوجني "غير محدد".


من ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية دمرت المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

 

استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا حيث كانت أجهزة المخابرات الغربية تخطط لعمليات ضد روسيا، وحققت الضربة أهدافها بنجاح.

-إعلانات-


العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

 

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 30 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لمراكز صناعة القرار، حيث كان يتم التخطيط لأعمال إرهابية على الأراضي الروسية، بتوجيه من المتخصصين من أجهزة المخابرات الغربية.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حين تم صد أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جنديا، وتدمير 3 مركبات، إضافة إلى مدفع "غفوزديكا"، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-50.
في اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، حيث لحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر D-20، ومدفع "غفوزديكا".
في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للضربات التي قام بها الطيران العملياتي التكتيكي للجيش، وكذلك العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الجنوب"، بلغت خسائر الجيش الأوكراني 145 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر D-30.
كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر للعدو تقدر بـ 140 جندي وتدمير 4 سيارات.
في منطقة خيرسون، نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر العدو 30 جنديا، وتدمير 5 مركبات، ومدفع "أكاتسيا"، وهاوتزر D-30 وMsta-B.

 

ضرب 88 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية


كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 88 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة أوكرانية.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وصاروخ واحد من طراز "هارم"، كما تم إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيرة  في مناطق خاركوف وزابوروجيا ومنطقتي لوجانسك ودونيتسك.

أوكرانيا تكشف عدد دبابات ليوبارد المقدمة من الغرب

روسيا تدمر المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

روسيا الجيش الاوكراني وزارة الداخلية الروسية القائد العام للقوات المسلحة الاوكرانية بوتين أوكرانيا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية

مواد متعلقة

من الدلافين للحيتان، التجسس لصالح روسيا اختلفت الطرق والسبب واحد

أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم الروسي الليلي "الهائل" وحجم الخسائر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم (فيديو)

طلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

تصل إلى 20 سنة وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة بعد تصديق الرئيس

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية