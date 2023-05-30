روسيا تضع قائد الجيش الأوكراني على قائمة المطلوبين

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية الروسية وضعت فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على إحدى "قوائم المطلوبين".

قائد الجيش الأوكراني علي قوائم المطلوبين

وأشارت الوكالة نقلا عن قاعدة بيانات المطلوبين لدى الوزارة إلى أن البند المطلوب بموجبه زالوجني "غير محدد".



من ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية دمرت المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا حيث كانت أجهزة المخابرات الغربية تخطط لعمليات ضد روسيا، وحققت الضربة أهدافها بنجاح.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 30 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لمراكز صناعة القرار، حيث كان يتم التخطيط لأعمال إرهابية على الأراضي الروسية، بتوجيه من المتخصصين من أجهزة المخابرات الغربية.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حين تم صد أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جنديا، وتدمير 3 مركبات، إضافة إلى مدفع "غفوزديكا"، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-50.

في اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، حيث لحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر D-20، ومدفع "غفوزديكا".

في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للضربات التي قام بها الطيران العملياتي التكتيكي للجيش، وكذلك العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الجنوب"، بلغت خسائر الجيش الأوكراني 145 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر D-30.

كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر للعدو تقدر بـ 140 جندي وتدمير 4 سيارات.

في منطقة خيرسون، نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر العدو 30 جنديا، وتدمير 5 مركبات، ومدفع "أكاتسيا"، وهاوتزر D-30 وMsta-B.

ضرب 88 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية



كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 88 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة أوكرانية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وصاروخ واحد من طراز "هارم"، كما تم إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق خاركوف وزابوروجيا ومنطقتي لوجانسك ودونيتسك.

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