سيناريوهات جديدة للحرب الروسية الأوكرانية، الاعتماد على الطائرات المسيرة، استهداف المباني السكنية والبنية التحتية

غيرت الهجمات الروسية الأوكرانية وجهتها من ضرب المبان الحكومية والخاصة بوزارة الدفاع الي هجمات متبادلة عمادها الطائرات المسيرة وأهدافها المبان السكنية في كييف وموسكو، وخسائرها مادية وبشرية، مما ألقت بثقلها على الأزمة الأوكرانية، وطرحت سيناريوهات من تصاعد الحرب بين طرفي القتال بشكل أكبر.

موجة هجمات روسيه جديدة ضد كييف

ففي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، شنت روسيا موجة جديدة ضخمة من الهجمات على كييف، فيما اشتبكت أنظمة الدفاع الأوكرانية مع الأهداف المهاجمة، بحسب مسؤولي المدينة، الذين أكدوا انطلاق صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأخرى.

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ووصف عمدة كييف فيتالي كليتشكو، الهجمات الروسية بـ الهائلة، موجهًا رسالة إلى المدنيين، قائلا: لا تتركوا الملاجئ.

وقال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت الهجمات، مشيرين إلى أن الهجمات استهدفت عدة أحياء بالعاصمة الأوكرانية، بما في ذلك أحياء بوديل وبيشيرسكي التاريخية.

وبحسب عمدة كييف، فإن امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح في منطقة هولوسيفسكي الجنوبية الغربية، فيما قالت السلطات إن النيران اشتعلت في مبنى سكني متعدد الطوابق ومنزل نتيجة سقوط الأنقاض.

طائرات بدون طيار

وزعم أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية مرارًا وتكرارًا في مايو الجاري، باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، مشيرًا إلى أن الهجمات كانت معظمها في الليل، بهدف إلحاق ضائقة نفسية بالناس".

وحول الهجوم، قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ العدو بالفعل 3 هجمات علاوة على ذلك، يغير العدو باستمرار مستخدما الطائرات بدون طيار"، مشيرة إلى أن نحو 20 طائرة مسيرة أطلقت على المدينة.

وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة. ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا.

الرد الأوكراني

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن شخصًا مات في حريق في مبنى سكني في منطقة هولوسيفسكي،والذي نتج عن سقوط حطام من طائرة بدون طيار.

وأضاف: "في حي هولوسيفسكي، حيث اندلع حريق في مبنى شاهق نتيجة سقوط الحطام، قام رجال الإنقاذ حاليًا بإجلاء 20 شخصًا من المبنى. مات شخص واحد. تم إدخال امرأة مسنة إلى المستشفى من قبل الأطباء تم علاج ضحيتين على الفور".

قال عمدة العاصمة الروسية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن طائرات بدون طيار أصابت عدة مبان في موسكو مما تسبب في أضرار طفيفة، مشيرًا إلى أنه لم تقع إصابات خطيرة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين في بيان: "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة في موقع الحوادث"، فيما قالت وكالة الأنباء الروسية الحكومية إنه تم إجلاء بعض سكان مبنى في شارع بروفسويوزنايا في موسكو في جنوب المدينة.

حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، على قناة "تلجرام" إسقاط عدة طائرات مسيرة لدى اقترابها من موسكو.

وكانت ضربات الثلاثاء هي الهجوم الجوي السابع عشر الذي تشنه روسيا على العاصمة الأوكرانية هذا الشهر، بعد هجومين على المدينة مرتين يوم الإثنين، بما في ذلك هجوم نادر وقع خلال النهار.

ولم يتضح على الفور من أطلق الطائرات المسيرة، فيما ذكرت عدة قنوات روسية على تطبيق "تلجرام" أنه تم إطلاق النار على أربع إلى عشر طائرات مسيرة في ضواحي موسكو ومنطقة العاصمة.

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة

وأعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط عدة طائرات مسيرة في المنطقة، وحث سكان المنطقة على التزام الهدوء.

ونشر شهود عيان على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تحليق مسيرتين، واشتغال الدفاعات الجوية الروسية وإسقاط إحدى المسيرات.

وأظهرت مقاطع فيديو لقطات للأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية في ضواحي موسكو جراء هجمات مسيرات أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء.

وقبل قليل قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، إن قوات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على كييف.

طائرات شاهد الإيرانية

ووصف سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، الهجوم بأنه هائل، وقال على تطبيق المراسلة تيليجرام إن روسيا شنته باستخدام طائرات شاهد إيرانية الصنع فقط.

وتم حشد الهجوم من اتجاهات ومحاور مختلفة وعلى عدة موجات، واستمر التنبيه الجوي قرابة 3 ساعات بشكل متواصل.

وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة، ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال هذه العملية.

وأشارت الإدارة إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حي هولوسيفسكي، بعد اندلاع حريق في الطابقين الأخيرين في مبنى سكني متعدد الطوابق، بسبب سقوط حطام المسيرات.

كما تم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبنى، وتجري عمليات البحث عن أشخاص تحت الحطام.

تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

وقال لافروف في مقابلة صحفية أمس: "طبعًا هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".

نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية

وأعلن مسئول كبير في روسيا البيضاء، أن الدول الغربية لم تترك لبلاده أي خيار سوى نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية، مشيرا إلى أنه من الأفضل لهذه الدول عدم "تجاوز الخطوط الحمراء" فيما يتعلق ببعض القضايا الاستراتيجية الرئيسية.

وقال ألكسندر فولفوفيتش، سكرتير مجلس الأمن في روسيا البيضاء، إنه كان من المنطقي سحب الأسلحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 حين قدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية ولم تفرض أي عقوبات.

موعد تسليم المقاتلة لأوكرانيا

ووفق تقارير غربية فإن أوكرانيا تحتاج نحو 100 مقاتلة من إف -16 غير الشبحية، لكي توفر أسطولًا لمواجهة الطائرات الروسية الشبحية من طرازي "سوخوي 30 و35"، ويقدر بأكثر من 200 مقاتلة.

وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، فإن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، فإن أولوية واشنطن هي أن يكون التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

أما كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، فيقول إن تدريب الطيارين وطواقم الصيانة وشراء هياكل الطائرات وتسليمها سيستغرق ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا.

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