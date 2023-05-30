روسيا تعلن تصفية 425 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 425 جنديا أوكرانيا خلال أعمال القتال التي جرت على عدة محاور في آخر 24 ساعة.

تخريب واستطلاع أوكرانية

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الاثنين إنه "في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف ولوجانسك، وتصفية نحو 65 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر".

وأضاف أنه "في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية نحو 55 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير مدفع هاوتزر وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع.. وفي محور دونيتسك، تم تصفية 145 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاورتز في منطقة أورلوفكا، وتدمير رادار أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات الأوكرانية".

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القوات الأوكرانية

وتابع: "وفقدت القوات الأوكرانية في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا نحو 140 جنديا، وتم تدمير مدفعي هاوتزر، كما تم تدمير مستودع ذخيرة"، وتصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر في خيرسون"، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ثلاثة صواريخ ستورم شادو كروز، و13 قاذفة صواريخ HIMARS، كما تم تدمير 14 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا.