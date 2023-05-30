أوكرانيا تكشف عدد دبابات ليوبارد المقدمة من الغرب

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن تسلم 60 دبابة ليوبارد 2 حتى الآن من دول الغرب.

مساعدات أوروبية إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق ذكرت المفوضية الأوروبية أنها خصصت شريحة جديدة من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا عن العام 2023، بقيمة 1.5 مليار يورو.

شريحة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وذكرت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية حيث جاء في البيان: "اليوم، سددت المفوضية الدفعة الرابعة البالغة 1.5 مليار يورو كجزء من حزمة مساعدات مالية كلية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو".

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وقالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه الأداة، "يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في تغطية احتياجاتها التمويلية الفورية بدعم مالي كبير ومستقر وقابل للتنبؤ في عام 2023". كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الدعم سوف يساعد أوكرانيا على الاستمرار في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، وكذلك الحفاظ على تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس ومساكن النازحين، وأضافت أن المساعدة تهدف أيضا إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي دمرت في سياق الصراع.

كما أكدت المفوضية بشكل عام أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فقد قدم الاتحاد الأوروبي 70 مليار يورو من المساعدات إلى كييف، تشمل الدعم المالي والإنساني وميزانية الطوارئ والدعم العسكري لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية، وكذلك الموارد المخصصة لمساعدة الدول الأعضاء على تلبية احتياجات الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في البيان الصادر عنه، أن باب تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16 أصبح مفتوحا.

تزويد أوكرانيا بمقاتلات

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف ١٦ من أجل التصدي لروسيا.

ومن جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الأحد، إن برامج التدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 هي رسالة موجهة لروسيا حتى لا تتوقع نجاح غزوها لأوكرانيا حتى لو طال أمده.

ولم تحصل كييف على تعهدات بإمدادها بهذه المقاتلات، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا قادة مجموعة الدول السبع، الجمعة، بأن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.