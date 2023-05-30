خبراء يطالبون بتطوير أنظمة الدفاع الجوي الروسي بعد هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيرة (بلا طيار) صباح الثلاثاء على موسكو، ووهو ما يُعد سابقة فلم يحدث من قبل أن استهدفت عدة طائرات العاصمة الروسية.

وعلى الرغم من تأكيدات ديمتري بيسكوف، مساعد الرئيس بوتين، بأن الدفاعات الجوية لموسكو ووزارة الدفاع تعاملت بشكل جيد مع الهجمات الجوية، فإن بعض السياسيين والخبراء يرون أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية بحاجة إلى التحديث، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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مفاجأة كاملة للسكان

فقد ذكر فيكتور سوبوليف، وهو ضابط سابق، أن الهجمات في موسكو كانت مفاجأة كاملة للسكان، ولم يكن هناك أي إنذار أو تحذير من وقوع هجوم جوي.

وأوضح العسكري السابق أن الرادار الروسي لم يتمكن من رصد الطائرات المسيرة، وإطلاق صافرات إنذار الغارات الجوية، لأن تلك الطائرات كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية.

وأضاف أنه يتعين على روسيا إنشاء أنظمة يمكنها رؤية الطائرات المُسيرة على ارتفاعات منخفضة للغاية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن كييف شنت "هجوما إرهابيا" باستخدام ثماني طائرات مُسيرة على الأقل تسببت في أضرار طفيفة في عدة مبان.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه لم يصب أحد بجروح خطيرة.

أوكرانيا تنفي

ونفت أوكرانيا تنفيذ الضربات بطائرات مسيرة.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، إن كييف لم تكن ضالعة بشكل مباشر، لكن أوكرانيا استمتعت بمشاهدة الأحداث وهي تتكشف وتوقعت زيادة في مثل هذه الحوادث.

طائرة بدون طيار تحلق فوق جنوب غربي موسكو، فيتو

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أجهزة الدفاع اعترضت الطائرات المسيرة الثماني.

تعطيل 3 طائرات وإسقاط 5 مسيرات

وأضافت الوزارة: "عطلت ثلاث منها بواسطة الأجهزة الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المقصودة.

وأسقطت أنظمة صواريخ بانتسير- إس أرض-جو خمس طائرات مسيرة في منطقة موسكو".

كانت تقارير إعلامية روسية قد ذكرت في وقت سابق أن ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة شاركت في الهجوم.

وقالت السلطات أيضا إن العديد منها وقع على مبان بعد سقوطها.

وقال سوبيانين إن بعض السكان أجلوا، لكن سُمح لهم فيما بعد بالعودة إلى ديارهم. وأضاف أن شخصين طلبا المساعدة الطبية.

انفجار في موسكو

من جانبه، سمع ستيف روزنبرج، محرر الشؤون الروسية في موسكو، انفجارا عن بعد الساعة 06:24 بالتوقيت المحلي في شمال غرب موسكو، اهتزت بسببه نوافذ منزله.

سيارات الإسعاف في بعض المناطق المتضررة، فيتوو

وقال إن انفجارا آخر سُمع في الساعة 06:58، حسبما ذكرت "بي بي سي".

ويضيف أنه بناء على ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي، فقد سمع كثير من الناس في منطقة موسكو الانفجارات أيضا.

وظلت الحرب في أوكرانيا، بالنسبة إلى كثيرين في العاصمة الروسية، شيئا يحدث "بعيدا جدا، شيئا يرونه على التلفزيون".

وضربت الغارات الجوية بعض أبرز أحياء موسكو. ومن بين المناطق المتضررة شارع لينينسكي بروسبكت، وهو شارع ضخم أنشئ في عهد جوزيف ستالين.

أحد المباني المتضررة في موسكو، فيتو

منطقة إقامة بوتين

وتعرض جزء من غرب موسكو للضرب، وهو المنطقة التي يقيم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب أعضاء آخرين من النخبة الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية، تاس، عن بعض السياسيين قولهم إن هجمات الطائرات المُسيرة كانت تهدف إلى إثارة الذعر، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وذكر المتحدث باسم بوتين أن بوتين أحيط علما بتلك الضربات وكان وقتها يعمل في الكرملين.

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