الثلاثاء 30 مايو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، 3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور.. القصة الكاملة لاتهام شاب شرقاوى بإفشاء أسرار سيدة

مرتضى منصور،فيتو
مرتضى منصور،فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

بعد الحكم بحبسه 3 أشهر، قانوني يكشف 3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور

قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح حضوريا بحبس مرتضى منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

سقوط 21 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ؛ إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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ضبط تشكيلين عصابيين بالدقهلية والمنيا لسرقة الدراجات النارية والسيارات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية " ومن بينهم 3 عملاء "سيئ النية" – مقيمون بدائرتى مركز شرطة "المنصورة – السنبلاوين" وقسم شرطة ثان المنصورة).تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة".

السجن غيابيا لمحام ومدرس بالإسكندرية لبيعهما مخطوطات أثرية على فيس بوك

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة،  كل من " م.م.ش" محامي و" ص.س.م" مدرس غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما  مالي مليون جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادتا

قضت محكمة طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم،  بالحبس لمدة 3 سنوات على 3 أشخاص في قضية هي الأغرب من نوعها، وهي سرقة رفات متوفى ومساومة أبنائه على دفع مبلغ نصف مليون جنيه من أجل إعادته لهم مرة أخرى لعلمهم المسبق بأنهم من ميسوري الحال.

من الابتزاز إلى البراءة، القصة الكاملة لاتهام شاب شرقاوى بإفشاء أسرار سيدة

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامى غنيم رئيس المحكمة على واحدة من جرائم الإنترنت المتهم فيها شاب ثلاثيني، وذلك بأن قضت بالبراءة للمذكور وعدم صحة ما نسب الية بشأن اختراق الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات وتهديده بنشر صورها وإفشاء أسرارها الخاصة وابتزازها.

مصرع وإصابة 19 شخصا بحادث تصادم بطريق مصر أسيوط الغربى

لقى شخصان مصرعهما اصيب 17 اخرين فى حادث تصادم بين  مينى باص وسيارة نقل بطريق مصر اسيوط الغربى اتجاة القاهرة بعد طهما وقبل دهشور.

 

غلق كلي بميدان الرماية لإنشاء الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير

قررت الادارة العامة للمرور الجيزة، إجراء عملية غلق كلي لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية واستحداث أخرى بعد ١٥٠ م لخدمة حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم واتجاه الرماية وحدائق الاهرام.

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