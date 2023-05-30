الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في قنا

مخدر البانجو بحوزة
مخدر البانجو بحوزة المتهمين، فيتو

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة مركز شرطة نجع حمادى، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

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وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام – كمية لبذور نبات الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 خزينة بندقية آلية – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 64 كيلو جرام – كمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الحشيش– (7) خزائن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).
 

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 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (610,000 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

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