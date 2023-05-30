الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

غلق كلي بميدان الرماية لإنشاء الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير

ميدان الرماية، فيتو
ميدان الرماية، فيتو

قررت الادارة العامة للمرور الجيزة، إجراء عملية غلق كلي لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية واستحداث أخرى بعد ١٥٠ م لخدمة حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم واتجاه الرماية وحدائق الاهرام.

 

وقال مصدر أمنى إن ذلك في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير ( أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم ) المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير.

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وأضاف المصدر: يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية ( بداية طريق الفيوم) وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من ١٥٠ متر ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام وذلك لمدة شهرين بدءا من الساعة ١٢ صباحًا يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ وحتى يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣.

 

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

 

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الادارة العامة للمرور الجيزة الأمن الصناعي المتحف المصري الكبير

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