سقوط 21 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ؛ إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

سقوط 21 عنصر إجرامى بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها

سقوط 21 عنصر إجرامى بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها

سقوط 21 عنصر إجرامى بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخصين "لاحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام – مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- سلاح أبيض - ميزان حساس ).



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة - 550 قرص مخدر ومؤثر متنوع).

مديرية أمن الجيزة

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.. وبحوزته (كمية من المادة الفعالة لأقراص "الإكستاسى" المخدرة - كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"- سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سلاح أبيض ).

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مديرية أمن القليوبية

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأربعين.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو "- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول– ميزان حساس- سلاح أبيض).



مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرتى قسم شرطة "أول - وثان طنطا".. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –

2هاتف محمول - سلاح أبيض).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى–

3 هواتف محمولة).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن دمياط

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمياط الجديد.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة الآيس "الشابو" – سيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض).



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

