مصرع وإصابة 19 شخصا بحادث تصادم بطريق مصر أسيوط الغربى

لقى شخصان مصرعهما اصيب 17 اخرين فى حادث تصادم بين مينى باص وسيارة نقل بطريق مصر اسيوط الغربى اتجاة القاهرة بعد طهما وقبل دهشور.



تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بشان وقوع حادث مرورى بطريق مصر اسيوط الغربى اتجاة القاهرة بعد طهما وقبل دهشور بالجيزة وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين مينى باص وسيارة نقل واسفر الحادث عن وفاة شخصان وتم نقل 17 مصاب إلى مستشفى اكتوبر المركزى ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي لإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:



- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.