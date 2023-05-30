الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين بالدقهلية والمنيا لسرقة الدراجات النارية والسيارات

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية " ومن بينهم 3 عملاء "سيئ النية" – مقيمون بدائرتى مركز شرطة "المنصورة – السنبلاوين" وقسم شرطة ثان المنصورة).. تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة".


وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة "المنصورة – الستامونى – ميت غمر".. كما أرشدوا عن  2 دراجة نارية "توك توك" - سيارة "مقطعة إلى أجزاء" حصيلة نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

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سرقة الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع فى المنيا 
 

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم  7 متهمين ومن بينهم 5 عملاء "سيئ النية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة سمالوط.. تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع.
 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 9 وقائع سرقة بنطاق مديرية أمن المنيا.. كما أرشدوا عن  6 دراجات نارية – 2 دراجة تروسيكل – مركبة "توك توك" حصيلة نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

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