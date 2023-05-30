بعد الحكم بحبسه 3 أشهر، قانوني يكشف 3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور

قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح حضوريا بحبس مرتضى منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

قانوني يكشف موقف مرتضى منصور بعد حكم حبسه

كما تضمن الحكم إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهره المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

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حبس مرتضى منصور

وترصد "فيتو" في السطور التالية أبرز السيناريوهات المحتملة بشأن هذا القرار.

قال إسماعيل بركة المحامي بالنقض: إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيتقدم بالاستئناف، ومن ثم فإن من حق محكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه بالبراءة، أو أن تمنع تنفيذه.

الحكم على مرتضى منصور

وأضاف "بركة"، في تصريحات خاصة لفيتو: "هذا بحسب ما يتراءى للمحكمة من أوجه دفاع.

وتابع: هناك سيناريو أخير، وهو أن تم الصلح تقضي المحكمة بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

وتقدم المحامي محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 أغسطس 2022 بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، اتهم فيه مرتضى بارتكاب جرائم السب والقذف، وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه لمدة شهر مع الشغل (وهي القضية الشهيرة التي أيدت فيها محكمة النقض الحكم، ونفذ فيها مرتضى الحكم).

تفاصيل قضية محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

وأحالت النيابة العامة مرتضى للمحاكمة لمعاقبته بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وقال محامي الكابتن محمود الخطيب إن مرتضى في انتظار تحديد جلسة لمحاكمته في قضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية أيضًا خلال الأيام المقبلة، تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، بذات الاتهامات، موضحًا أن هذه القضية نظرت في السابق ولم تكتمل بعدما تقدم مرتضى بطلب رد هيئة المحكمة، وقد قُضي برفض الطلب وتغريمه 12 ألف جنيه.

وأضاف عثمان، في بيان له، أنه سيتقدم بطلب إلى المستشار النائب العام لمنع مرتضى من السفر "خشية من هروبه من المحاكمات" حسب وصفه، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 20 قضية أخرى ما زالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه بانتحال صفة رئيس نادي الزمالك بعد حكم عزله ويطالب بمنعه من دخول نادي الزمالك.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 49521 لسنة 2023: أنه صدر بحق رئيس النادي الزمالك الأسبق حكمًا من محكمة النقض بالحبس وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا ونفذ الحكم بالحبس وقضى فيها العقوبة في إحدى السجون، على إثر حكم حبس مرتضى منصور تم رفع دعوى قضائية بعزله عن رئاسة نادي الزمالك باعتباره قد صدر حكمًا نهائيًّا باتًا ضده مما يخالف شروط استمراره في رئاسة النادي وصدر حكمًا من المحكمة بعزل المبلغ ضده من رئاسة النادي وتم إعلان وزير الشباب والرياضة بهذا القرار وبناءً عليه صدر القرار بعزله من رئاسة النادي واتخاذ الإجراءات نحو عقد انتخابات لرئاسة نادي الزمالك بعد أن أصبح مقعد رئيس النادي خاليًا بمجرد صدور هذا الحكم.

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