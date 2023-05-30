طريقة عمل ايس كوفي، سهلة واقتصادية وأحلى من الكافيهات

طريقة عمل ايس كوفي، الآيس كوفى من المشروبات المنبهة اللذيذة والتى انتشرت بشكل كبير فى الكافيهات ويقبل عليها الكبار والصغار.

وطريقة عمل ايس كوفي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة على عكس شرائه جاهزا، حيث سهل خبراء الطهى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل ايس كوفي.

مكونات عمل ايس كوفي:-

نصف كوب لبن حليب مثلج

بولة آيس كريم فانيليا

ملعقة نسكافية

نصف ملعقة شيكولاتة مبشورة

طريقة عمل ايس كوفي:-

- في الخلاط الكهربائى نضع اللبن مع النسكافية مع الآيس كريم.

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- نضرب جيدا حتى تمتزج المكونات.

- نصب الخليط في كأس التقديم ونزينه بالشيكولاتة المبشورة ونقدمه على الفور.

طريقة عمل ايس كوفي، فيتو

ولعمل القهوة باللبن.

مكونات عمل القهوة باللبن:

كوب إلا ربع لبن

ربع كوب ماء

2 ملعقة صغيرة بن

2 ملعقة سكر أو حسب الرغبة

طريقة عمل القهوة باللبن:-

- نحضر الكنكة ونضع بها السكر والماء ونقلب جيدا حتى يذوب السكر، ثم نضيف القهوة واللبن بدون تقليب.

- نضع الكنكة على النار الهادئة وننتظر قليلا حتى تسخن المكونات، ثم نقلب جيدا.

- قبل الغليان على الفور نقلب مرة أخيرة، وعند الغليان نرفع القهوة من على النار سريعا، ونصبها وتقدم ساخنة.

ولعمل القهوة التركى.

مكونات عمل القهوة التركي:

فنجان ماء بارد صغير

ملعقة صغيرة ونصف بن محوج أو سادة حسب الرغبة.

نصف ملعقة سكر أبيض.

طريقة عمل القهوة التركي:-

-نحضر كنكة القهوة المعدن أو الفخار حسب الرغبة مع العلم أن الفخار تجعل وش القهوة سميكا.

- نضيف الماء والسكر في الكنكة ونقلب جيدا حتى يذوب السكر.

-بعدها نضيف البن ولا نقلب.

- نضع الكنكة على النار الهادئة على أصغر عين بالبوتوجاز.

-ننتظر حتى تسخن الماء، ثم نقلب القهوة مرة واحدة.

-نترك القهوة على النار الهادئة أو السبرتاية حتى ترتفع لأعلى الكنكة.

- نرفع القهوة من على النار قبل أن تغلى، ونصبها بالفنجان على مرحلتين، وتقدم بعدها ساخنة.

فوائد القهوة

إن فوائد القهوة عديدة وهامة فهى تساعد على تحسين مستويات الطاقة حيث يمنع الكافيين أو يغلق ناقلا عصبيا مثبطا في الدماغ، مما يسبب تأثيرا منبها وذلك يحسن مستويات الطاقة والمزاج والجوانب المختلفة لوظيفة الدماغ.

كما تساعد القهوة على حرق الدهون حيث تظهر العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل التمثيل الغذائي، كما يمكن أن يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين وإطلاق الأحماض الدهنية من أنسجة الدهون، وبالتالي يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني.