أحمد أبو مسلم: فرص الشناوي كبيرة في اللحاق بمباراة الوداد المغربي

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق أن فرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كبيرة في اللحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا كبيرة.

وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري أن مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي بخير وهناك أكثر من حارس مميز مثل علي لطفي ومصطفى شوبير خامة مبشرة جدًا"

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وأضاف: "مصطفى شوبير اكتسب الخبرات اللازمة في حماية عرين النادي الأهلي وأصبح مميزا في مركزه".

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



البروفة الأخيرة للأهلى قبل مواجهة الوداد المغربي

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثا عن تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 59 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة، حيث فاز 18 وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أى خسارة واحرز لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز على فريق سيراميكا والحفاظ على مسيرة الانتصارات التي يحققها الفريق بالفترة الأخيرة الماضية قبل خوض مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

سيراميكا كليوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه حلمى طولان مباراة الاهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في 13 وخسر في 9 مباريات واحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.



خمس مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في خمس مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الأهلى أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.



5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.