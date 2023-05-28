اخبار الأهلي، مفاجأة في تجهيز الشناوي للنهائي وصدمة حمدي فتحي تربك الحسابات

أخبار الأهلي ، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس تجهيز محمد الشناوي حارس مرمي الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ٤ يونيو القادم.

وقالت: الشناوي تدرب علي فترتين صباحا ومساء من أجل ضمان اللحاق بمباراة الوداد المغربي.

وأوضحت أن الشناوي حصل علي حقن بلازما من أجل تسريع عملية تجهيزه لنهائي دوري الابطال الإفريقي.

استقر النادي الأهلي علي قرار إعارة حمزة علاء حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهاية الموسم الحالي.

وقالت مصادر إن هناك قرار بإعارة حمزة علاء نهاية الموسم لاكسابه فرصة المشاركة في المباريات.

حمزة علاء حارس مرمي الأهلي

وأوضحت أن هناك رغبة في منح اللاعب فرصة التواجد مع أحد أندية الدوري الممتاز الموسم القادم بعد تخطيه سن التواجد في دوري الشباب.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث أزمة غياب حمدي فتحي لاعب الفريق عن مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم الاحد القادم.

وتأكد غياب حمدي فتحي عن ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم ٧ يونيو القادم بشكل مبدئي للسفر إلي المغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم ١١ يونيو المقبل.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي ذهابا في ستاد القاهرة يوم ٤ يونيو القادم.

قالت مصادر داخل الأهلي أن هناك محاولات من أجل تجهيز حمدي فتحي لاعب الفريق لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل.

أضافت:فرص اللاعب في اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا سواء ذهابا أو ايابا تبدو صعبة حيث يعاني من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في التدريبات الأخيرة.

وأوضحت: حمدي فتحي خارج مباراة الذهاب أمام الوداد رسميا ولكن هناك محاولات لتجهيزه لمباراة العودة ولكن يبقي الأمر بعيد بنسبة كبيرة.

يعقد خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماع جديد يحسم عدد الحضور الجماهيري الرسمي لنهائي دوري الابطال الإفريقي بين الأهلي والوداد المغربي المحدد له يوم ٤ يونيو القادم علي ستاد القاهرة.

وعلمت فيتو ان الأهلي يواصل اتصالاته للحصول على السعة الكاملة في نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي أو علي الاقل ٥٢ ألف مشجع كما حدث أمام الرجاء المغربي.

وقالت مصادر إن الأهلي لديه رغبه في الحصول على السعة الكاملة خاصة بعد أن شهدت الساعات الماضية الحصول علي موافقات بحضور ؛٢٠ الف مشجع فقط.

وشهدت هذه الساعات اتصالات رفيعة المستوي من جانب إدارة الأهلي للحصول على الموافقة الأمنية للسعة الكاملة للجماهير في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

يضع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللمسات الأخيرة علي إجراءات السفر إلي المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم ١١ يونيو المقبل.

وعلمت فيتو ان الأهلي بدأ مبكرا إنهاء كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي المغرب حيث يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني البعثة إلي الدار البيضاء من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق.

وسادت حالة من الارتياح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي لنهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن كولر تسلم تقريرا طبيا بشأن جاهزية محمد الشناوي وأكد إن اللاعب لعب دور كبير في تجهيز نفسه للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إصابته مؤخرا في عضلة السمانة.

ويخضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاشعة اليوم الأحد من أجل تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات.

وتعرض لاعب الأهلي لمزق عضلي سيبعده عن مباراة سيراميكا كليوباترا غدا بالإضافة إلي ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ٤ يونيو القادم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا غد الإثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وهي مباراة مؤجلة من الجولة 27 من المسابقة المحلية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امس السبت دراسة فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الفريقين غدٍ الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره طلائع الجيش أمس الأول بثنائية دون رد في المباراة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، أمس الأول فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى خلال ال خلال ال44 التى قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

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وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 83 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

44- الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري