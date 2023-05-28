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رياضة

الدوري الإنجليزي، موعد مباريات الجولة الأخيرة بالبريميرليج والقنوات الناقلة

الدوري الانجليزي،فيتو
الدوري الانجليزي،فيتو

الدوري الإنجليزي، يسدل الستار اليوم الأحد على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج” بلقاءات الجولة الـ 38 والأخيرة.

وتنطلق مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع المباريات عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.


مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

أستون فيلا ضد برايتون 

إيفرتون ضد بورنموث 

ليدز ضد توتنهام 

برينتفورد ضد مانشستر سيتي 

مانشستر يونايتد ضد فولهام 

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تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد 

ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد 

أرسنال ضد وولفرهامبتون 

ساوثهامبتون ضد ليفربول 

كريستال بالاس ضد نونتينجهام فورست 

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي موسم 2022-2023 قبل انتهاء مباريات الدوري بعد تعثر أرسنال في الجولات الأخيرة وحجز الرباعي مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد مققعهدم في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، فيما يلعب ليفربول ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

 

رقم ليفربول الغائب منذ 2016


في المقابل، سينهي ليفربول الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، للمرة الأولى منذ موسم (2015- 2016) عندما حل ثامنًا.

ولم يخسر الريدز في آخر 10 مباريات بالدوري، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.

وانتصر ليفربول في اليوم الأخير من الدوري، في المواسم الستة الماضية، كما نجح في الفوز بآخر 3 مباريات خاضها خارج أرضه بالبريميرليج، بعدما حقق الانتصار في 3 مباريات فقط من أول 15 خاضها خارج ملعبه، هذا الموسم.

ويبتعد ليفربول بهدف واحد عن تسجيل 100 هدف، في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

محمد صلاح يسعى لمواصلة التألق 


وسجل محمد صلاح 11 هدفًا وصنع 6، في 14 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية مارس الماضي، ولا يوجد لاعب في المسابقة ساهم في عدد أكبر من الأهداف خلال تلك الفترة. 

 

وعلي صعيد متصل تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ فريق ليفربول، عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن طلب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، الرحيل عن الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

رد كلوب على رحيل محمد صلاح 


وأكد يورجن كلوب في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على "تويتر": "محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد".

وأضاف: "إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري الأبطال، يجب أن أغادر فإنني سأقوده بنفسي إلى نادٍ آخر.. هذا ليس الوضع مع صلاح على الإطلاق".

ويرتبط النجم الدولي المصري محمد بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وقد سجل 19 هدفا مع الريدز حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم معاناة فريقه بشكل لم يكن معهودًا في المواسم الأخيرة.

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