السبت 27 مايو 2023
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رياضة

أرقام حول مباراة ليفربول وساوثهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي

ليفربول وساوثهامبتون،
ليفربول وساوثهامبتون، فيتو

تختتم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، غدا الأحد، عندما يحل ليفربول ضيفا على نظيره ساوثهامبتون، على ملعب سانت ماري، ضمن لقاءات الجولة رقم 38 والأخيرة من البريميرليج.

 

مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي وتأكد هبوط ساوثهامبتون 

ولا تحمل المباراة أهمية كبيرة لأي من الفريقين، حيث هبط ساوثهامبتون بالفعل إلى دوري الدرجة الأولى الشامبيون شيب، بينما تأكدت مشاركة ليفربول في الدوري الأوروبي.

 

أرقام حول مواجهة ليفربول وساوثهامبتون

وبحسب أرقام أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، خسر فريق القديسين ساوثهامبتون، 10 مباريات من آخر 11 ضد ليفربول في البريميرليج، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز على ملعبه (1-0) في يناير 2021.

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واستقبلت شباك ليفربول 5 أهداف فقط، في آخر 13 مباراة خاضها أمام ساوثهامبتون بالدوري.

ويبحث الريدز عن تحقيق الانتصار رقم 50، على حساب القديسين في البريميرليج.

ولم يحقق ساوثهامبتون أي انتصار في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، وخسر آخر 5 لقاءات على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة هزائم متتالية في تاريخ النادي.

كما يخشى ساوثهامبتون التعرض للهزيمة في الجولة الأخيرة من الدوري، لـ3 مواسم متتالية، وذلك لأول مرة منذ الخسارة في اليوم الأخير في 7 مواسم متتالية، بين عامي 1933 و1939.

ليفربول وساوثهامبتون، فيتو 

وعانى ساوثهامبتون من 25 هزيمة في الدوري هذا الموسم، من بينها 12 على أرضه، وكلاهما رقم قياسي سلبي في تاريخ النادي.

ولم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط على ملعبه، طوال الموسم، مقابل الفوز بأربعة لقاءات خارح أرضه.

ولم يفز الفريق الذي يتذيل جدول ترتيب البريميرليج سوى مرة واحدة، في اليوم الأخير من الدوري خلال آخر 20 عامًا، وكان ذلك عندما انتصر شيفيلد يونايتد على بيرنلي (1-0) في عام 2021.

 

رقم ليفربول الغائب منذ 2016

في المقابل، سينهي ليفربول الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، للمرة الأولى منذ موسم (2015- 2016) عندما حل ثامنًا.

ولم يخسر الريدز في آخر 10 مباريات بالدوري، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.

وانتصر ليفربول في اليوم الأخير من الدوري، في المواسم الستة الماضية، كما نجح في الفوز بآخر 3 مباريات خاضها خارج أرضه بالبريميرليج، بعدما حقق الانتصار في 3 مباريات فقط من أول 15 خاضها خارج ملعبه، هذا الموسم.

ويبتعد ليفربول بهدف واحد عن تسجيل 100 هدف، في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

 

محمد صلاح يسعى لمواصلة التألق 

وسجل محمد صلاح 11 هدفًا وصنع 6، في 14 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية مارس الماضي، ولا يوجد لاعب في المسابقة ساهم في عدد أكبر من الأهداف خلال تلك الفترة. 

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ليفربول ساوثهامبتون الدوري الانجليزي البريميرليج

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