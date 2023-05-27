كلوب يرد على أنباء رحيل محمد صلاح بعد فشل تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن طلب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، الرحيل عن الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

رد كلوب على رحيل محمد صلاح

وأكد يورجن كلوب في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على "تويتر": "محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد".

وأضاف: "إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري الأبطال، يجب أن أغادر فإنني سأقوده بنفسي إلى نادٍ آخر.. هذا ليس الوضع مع صلاح على الإطلاق".

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ويرتبط النجم الدولي المصري محمد بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وقد سجل 19 هدفا مع الريدز حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم معاناة فريقه بشكل لم يكن معهودًا في المواسم الأخيرة.

محمد صلاح، فيتو

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مع نظيره ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري “معقل الأخير”، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون غدا الأحد 28 مايو الجاري، على ملعب سانت ماري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1.

رقم تاريخي لمحمد صلاح وفيرمينو

وسجل هدف ليفربول في شباك أستون فيلا، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي خاض آخر مبارياته بقميص الريدز، على ملعب آنفيلد، قبل رحيله هذا الصيف.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تمريرة المصري محمد صلاح الحاسمة إلى فيرمينو، تحمل الرقم 25 في المساهمات المشتركة بين الثنائي في البريميرليج.

وأوضحت أن صلاح قدم 12 تمريرة حاسمة لفيرمينو، خلال مشاركتهما معًا في مباريات الدوري الإنجليزي، مقابل 13 تمريرة من المهاجم البرازيلي للفرعون المصري.

وأشارت "أوبتا" إلى أن الثنائي هو أكثر من ساهم في أهداف مشتركة لبعضهما البعض بقيمص ليفربول في تاريخ البريميرليج.

انتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.