على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

سيطرت حالة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية وتحديدًا جماهير الأهلي، بسبب لقطة احتفال محمد مجدي أفشة، في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت بالأمس، وسجل أفشة الهدف الأول للأهلي في مرمي طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وعقب تسجيل أفشة هدف الأهلي الأول، احتفل اللاعب بطريقة غريبة تشبه "التحية النازية" للزعيم الألماني أدولف هتلر وفقًا لتفسيرات بعض الجماهير.

وبدأ حديث الجماهير المصرية المتسائلة هل سيتم إيقاف أفشه بعد هذا الاحتفال؟

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ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز الاحتفالات التي جلبت الإيقاف للاعبين في كرة القدم:



اليوناني كاتيديس

استحضر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادثة مشابهة في الدوري اليوناني تعود لعام 2013 للاعب يدعى «چيورچيوس كاتيديس» حيث قام الاتحاد اليوناني لكرة القدم بالتصويت بالإجماع لمنح كاتيديس إيقافًا مدى الحياة من المنتخبات الوطنية اليونانية كما تم تغريمه، علاوة على ذلك، تم إيقافه من قبل «أيك أثينا» اليوناني لنهاية الموسم.

وأدان الاتحاد اليوناني احتفال اللاعب بالطريقة النازية، معتبرًا إياها «تعديًا كبيرًا بحق ضحايا الأعمال الوحشية التي ارتكبها النازي والتي تتنافى مع الطابع السلمي والإنساني لكرة القدم».

وعندها رحل اللاعب نهائيا.



_ روبي فولر



قام اللاعب الإنجليزي روبي فولر بحركة غريبه أثناء إحرازه هدفا رفقة فريقه ليفربول وقتها حيث قام اللاعب بعد إحراز الهدف بشم أرضية الملعب علي طريقة مدمني المخدرات ليثير الجدل وقتها، وتطالب كل الجماهير بإيقافه إلي نهاية الموسم ولكن قام الاتحاد الإنجليزي بإيقاف اللاعب 4 مباريات فقط.

النجم الفرنسي أنيلكا

قام اللاعب الفرنسي أنيلكا نجم ويست بروميتش حينها بالاحتفال بطريقه عنصريه وذلك الاحتفال أحدث ضجة في الشارع الإنجليزي وطالب الجميع بإيقاف اللاعب وتمت إيقافه لمدة 4 مباريات ورحل عن الفريق في نهاية الموسم.

عيسي أل كثير الإيراني

قام اللاعب الإيراني عيسي أل كثير لاعب بريسبولس الإيراني بإحراز هدف مع فريقه في دوري أبطال أسيا، والإحتفال بطريقه لم يفهمها الجميع حتى الاتحاد الأسيوي.

ولكن بعد فتح التحقيق اكتشف أن إحتفال اللاعب عنصري ضد الشعب الأسيوي وطالبت دول شرق آسيا بإيقاف اللاعب وظلت القضية حدث أسيا وقتها ولم يتم إيقاف اللاعب.

-واين هينيسي

برأت لجنة تابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حارس نادي كريستال بالاس، واين هينيسي، من أداء التحية النازية، موضحة أن اللاعب "أظهر جهلا مؤسفا" لما أقدم عليه الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، وما فعلته الفاشية.

وفي تقرير نشر على موقع الاتحاد على الإنترنت، حددت اللجنة أسباب براءة حارس منتخب ويلز، بعد صورة نشرها الألماني ماكس ماير على تطبيق إنستغرام لزميله في كريستال بالاس، وهو يرفع ذراعه اليمنى في الهواء.

وأثارت الصورة غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحارس البالغ من العمر 32 عاما بـ"انتهاك قواعد السلوك وارتكاب تصرف مسيء أو غير مناسب، وإفساد سمعة كرة القدم".

-باولودي كانيو

الإيطالي باولودي كانيو لاعب فريق العاصمة لاتسيو أثار حوله الجدل مرارا وتكرارا بسبب إشاراته النازية، فبعد أن قام بها في مباراة فريقه أمام ليفرونو بالكالتشيو وتغاضى عنها الاتحاد الإيطالي، فرض عليه فرانكو كارادو رئيس الاتحاد حينها غرامة قدرها 100 الف يورو مع إيقافه لفترة طويلة، بعدما كررها ضد يوفنتوس في المباراة التي أقيمت في الجولة 16 من الكالتشيو موسم 2005-2006، ولم تقف موجة الغضب عند هذا الحد، فقد طالب البرلمان الإيطالي بإيقاف اللاعب والزج به في السجن.