أخبار الفن.. أبطال فيلم رهبة يحتفلون بالعرض الخاص.. ونقابة التشكيليين تكشف موقفها من أزمة غادة والي

شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين عددا من الأخبار الهامة وكانت كالتالي:

أثارت الاتهامات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة التشكيلية غادة والي باقتباس بعض الأعمال واللوحات الخاصة بالفنان الروسي جورج كوراسوف ونسبتها إليها حالة من الجدل، ونشر عدد من النشطاء صورا لبعض الأعمال واللوحات زاعمين سرقة الفنانة التشكيلية لها من فنانين روس كـ نادية جرايبس.

ورفضت صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين التعليق على هذا الأمر واكتفت بإصدار بيانا جاء به: أن لا صلة لـ غادة والي بنقابة التشكيليين.

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احتفل نجوم فيلم رهبة بالعرض الخاص للعمل داخل سينمات أحد المولات الكبرى في أكتوبر.

وحرص على الحضور أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وأحمد رمزي، وسما إبراهيم.

فيلم رهبة

وتدور قصة فيلم"رهبة" في إطار شعبي ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن مواقف وجوانب من حياتها الخاصة، خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة “الحياة”، قائلة: “معشتش طفولتي ولما بحاول أعيشها دلوقت بيقولوا الولية كبرت وخرفت”.

وأضافت: "عمري ما لعبت وببقى عايزة أركب عجل مع أحفادي بخاف من ردود الناس".

وتابعت: “أبويا كان بقال وكان بيحب الغناء والسينما والشياكة وكان بيقعدني في المحل وأنا عندي 3 سنين علشان هو كان بيحب يروح سينما، وانا كنت بقطع جبنة تركي وبسطرمة”.

أجر عارفة عبد الرسول في محل البقالة

ولفتت الفنانة عارفة عبد الرسول إلى أن والدها كان يعطيها أجرًا في الأسبوع 25 قرشًا، نظير العمل معه في محل البقالة، موضحة أنها كانت تصرفها في الملابس.

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو أثناء تواجده بمدينة المنصورة اليوم لتصوير بعض المشاهد الخارجية من فيلم “ ع الزيرو ” الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم لأول مرة

وظهر الجمهور وهو يحاصر سيارة رمضان أثناء دخوله موقع التصوير بكورنيش النيل هناك، كما حرص رمضان على مقابلة الجمهور وسلم على بعض الحضور.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا: “ النهاردة من تصوير فيلم #ع_الزيرو في مدينة المنصورة الحبيبة ربنا يديم الحب .. إن شاء الله ميعادنا عيد الأضحى ومكاننا السينما.. ثقة في الله اكتساح ”.

نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الصورة الأولى من داخل كواليس تصوير فيلم “ البريمو” الذي يعود من خلاله للتعاون مع المخرج سعيد حامد بعد انقطاع استمر لأكثر من 18 عاما.

وعلق هنيدي علي الصورة قائلا: “بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ… استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بذر.. قريبا ”.

يذكر أن الفيلم يشهد عودة التعاون بين حامد وهنيدي بعد انقطاع استمر أكثر من 18 عامًا، حيث كان آخر عمل سينمائي جمعهما هو فيلم “يانا يا خالتي” الذي عرض عام 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا.

قالت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم: سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنان عمرو مصطفى بسبب عدم حصوله على إذن من ورثة أم كلثوم في استغلال صوت كوكب الشرق في أغاني تقنية الذكاء الاصطناعي.

تراث أم كلثوم

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا بد من الحصول على إذن أسرة أم كلثوم لنتعرف إذا كان نوع الأغاني التي يرغب فيها عمرو مصطفى يلائم تراثنا أو صوت كوكب الشرق من عدمه.

رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما أثير خلال الساعات الماضية، بعد تحرير سيدة تُدعى رانيا صالح محضرًا في قسم الهرم، تتهمه وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها في منزلها، وأنها طليقته.

وقال سعد في تصريح خاص لـ “فيتو”: “طليقة مين؟ هو أي واحدة تطلع تقول كانت متجوزة سعد الصغير، واتطلقت منه، أولًا ده كانت راكبة معانا العربية، وأنا رايح تصوير، وأخذت أشياء تخصّني ولما برلنتي عرفت، روحنا البيت عشان نعرفها إننا عرفنا وكشفناها” على حد قوله.

وتابع الصغير: "أيوة مقولتش إني مروحتش ليها البيت، لكن ما اعتديناش عليها، وهي بتعمل محضر تتهمني بالكذب، وتقول إنها طليقتي، أنا ولا عمري اتجوزتها ومعرفهاش غير من قريب" حسب قوله.